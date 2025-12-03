scorecardresearch
 
भदोही में गायब हुई 16 साल की लड़की, 3 लड़कों पर दर्ज हुआ किडनैपिंग का मामला

भदोही जिले में 16 वर्षीय किशोरी के अपहरण का मामला सामने आया है. परिजन की शिकायत पर पुलिस ने उपेंद्र पासवान सहित तीन युवकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. किशोरी 29 नवंबर से लापता है. पुलिस को आशंका है कि अपहरण में उपेंद्र की भूमिका हो सकती है, जो स्वयं भी गांव से गायब है.

भदोही में गायब 16 साल की लड़की, 3 लड़कों पर मामला दर्ज (Photo: Representational Image)
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला प्रकाश में आया है, जिसने पूरे क्षेत्र में चिंता का माहौल पैदा कर दिया है. पुलिस के अनुसार 16 साल की किशोरी 29 नवंबर से लापता है और परिवार की शिकायत पर तीन युवकों के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. घटना के बाद से पुलिस टीमें सक्रिय हैं और किशोरी की तलाश तेज कर दी गई है.

मामला भदोही जिले के एक गांव का है, जहां किशोरी की मौसी और परिजनों ने पुलिस को बताया कि वह 29 नवंबर की शाम अचानक घर से लापता हो गई. काफी तलाश करने के बाद भी जब उसका कोई पता नहीं चला, तो परिजन पुलिस के पास पहुंचे. इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने उपेंद्र पासवान और दो अन्य अज्ञात युवकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) (अपहरण) और धारा 87 (किसी महिला को विवाह या अन्य उद्देश्यों के लिए मजबूर करने हेतु अपहरण/प्रलोभन) के तहत एफआईआर दर्ज की है.

शिकायतकर्ता, जो किशोरी की मौसी है, उसने बताया कि पड़ोसियों ने कुछ युवकों को घटना वाले दिन घर के पास संदिग्ध परिस्थितियों में घूमते हुए देखा था. बाद में जानकारी मिली कि गांव का ही युवक उपेंद्र पासवान भी उसी दिन से गायब है. इससे संदेह गहरा गया कि उपेंद्र और उसके साथी ही किशोरी के अपहरण में शामिल हो सकते हैं और संभवतः वह लड़की के संपर्क में भी था.

भदोही के पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मंगलीक ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद तुरंत मामला दर्ज किया गया और कई पुलिस टीमें गठित कर दी गई हैं. उन्होंने कहा कि प्राथमिक जांच में कुछ सुराग मिले हैं और उनके आधार पर गम्भीरता से खोज अभियान चलाया जा रहा है. एसपी ने बताया कि परिवार की हर सहायता की जा रही है और जल्द से जल्द लड़की को सुरक्षित ढूंढ निकालने का प्रयास किया जा रहा है.

पुलिस ने गांव और आस-पास के क्षेत्रों में दबिशें दी हैं और मोबाइल सर्विलांस समेत तकनीकी जांच भी शुरू कर दी है. पुलिस का मानना है कि घटना सुनियोजित हो सकती है और जल्द ही मामले में महत्वपूर्ण खुलासा हो सकता है. घटनाक्रम के बाद गांव में तनाव का माहौल है. परिजन बेटी की सुरक्षित वापसी की उम्मीद में पुलिस से लगातार संपर्क में हैं. 
 

