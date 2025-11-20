scorecardresearch
 

UP: सपा विधायक सुधाकर सिंह का निधन, घोसी में दारा सिंह को हराकर बने थे MLA

घोसी से सपा विधायक सुधाकर सिंह का निधन हो गया है. 60 वर्षीय सुधाकर सिंह को दो दिन पहले सीने में दर्द की शिकायत पर लखनऊ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया.

सपा विधायक सुधाकर सिंह का निधन. (File Photo: ITG)
यूपी में मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक सुधाकर सिंह का निधन हो गया है. इस बारे में समाजवादी पार्टी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर जानकारी दी.

60 वर्षीय सुधाकर सिंह को दो दिन पहले सीने में दर्द की शिकायत पर लखनऊ के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया. उनके निधन से सपा समेत राजनीतिक हलकों में शोक की लहर दौड़ गई है.

सपा ने सुधाकर सिंह के निधन पर दुख जताते हुए एक्स पर लिखा, घोसी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक सुधाकर सिंह जी का निधन अत्यंत हृदय विदारक है. उनके असामयिक निधन से उनके परिवार, समर्थकों एवं समाजवादी पार्टी को अपूरणीय क्षति हुई है. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें.

उपचुनाव में दारा सिंह को दी थी पटखनी

सुधाकर सिंह घोसी विधानसभा सीट से 2022 के उपचुनाव में भाजपा के दारा सिंह चौहान को कड़ी टक्कर देकर जीत हासिल करने वाले प्रमुख चेहरे थे. ये उपचुनाव काफी चर्चित रहा था, जिसमें सपा ने भाजपा को पटखनी दी थी. सुधाकर सिंह लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय थे और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माने जाते थे.

सुधाकर सिंह का राजनीतिक सफर

सुधाकर सिंह का जन्म मऊ जिले में हुआ था और वे लंबे वक्त से ग्रामीण इलाकों के मुद्दों पर मुखर रहे. घोसी उपचुनाव में उनकी जीत ने सपा को पूर्वांचल में मजबूती प्रदान की थी. वे किसान और दलित समुदाय के बीच काफी लोकप्रिय थे. उनके निधन से घोसी विधानसभा सीट पर अब उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है जो एक बार फिर राजनीतिक दलों के बीच कांटे की टक्कर का मैदान बन सकती है.

