बहस कर रहा था पति..., बौखलाई पत्नी ने चूल्हे से उतारी खौलती चाय और मुंह पर फेंक दी

उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के वेव सिटी थाना क्षेत्र के ओकवुड एन्कलेव सेक्टर-1 में पति-पत्नी के विवाद ने सनसनीखेज मोड़ ले लिया. आरोप है कि पत्नी ने गुस्से में पति के चेहरे पर खौलती हुई चाय फेंक दी, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया. पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

बहस हुई तो उठा लाई गैस पर खौलती चाय

जानकारी के अनुसार पीड़ित सौरभ सिंह का कहना है कि 24 अगस्त की सुबह उनकी पत्नी अंकिता सिंह से कहासुनी हो गई थी. विवाद इतना बढ़ा कि पत्नी ने गैस पर रखे सस्पेन से खौलती चाय उठाकर उसके ऊपर फेंक दी. इस हमले में पीड़ित का चेहरा, सिर और बायां हाथ बुरी तरह जल गया. चेहरे पर सूजन आने के साथ ही नाक से खून निकलने की भी शिकायत रही. पीड़ित का आरोप है कि घटना के बाद पत्नी घर से अपना सामान समेटकर करीब 1 लाख 44 हजार रुपये नकद लेकर चली गई.

'पहले भी हमला कर चुकी पत्नी'

सौरभ सिंह ने पुलिस को यह भी बताया कि उनकी पत्नी पहले भी उन पर हमला कर चुकी है और झूठे आरोपों में फंसाने की धमकी देती रही है. उन्होंने साफ कहा है कि अब वे भविष्य में पत्नी से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहते.

थाना वेव सिटी पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 131, 118(1) और 351(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच की जिम्मेदारी उपनिरीक्षक सीमा कुमारी को सौंपी है. थाना प्रभारी का कहना है कि पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है. जांच की जा रही है और जो भी तथ्य एवं साक्ष्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.





