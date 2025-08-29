UP: 'अश्लील रील बनाना बंद करो', सुनते ही खून-खराबे पर उतरी पत्नी, चाकू लेकर पीछे दौड़ी, Video

गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. लोनी के अशोक विहार इलाके निवासी अनीस ने अपनी पत्नी ईशरत पर गंभीर आरोप लगाए हैं. अनीस का कहना है कि उसकी पत्नी इंस्टाग्राम पर अश्लील रील बनाती है और जब भी वह इसका विरोध करता है तो उसे जान से मारने की धमकी देती है.

आरोप है कि पत्नी ने एक बार उस पर चाकू से हमला भी किया, जिसका वीडियो अब सामने आया है और पति ने यह फुटेज पुलिस को सौंप दिया है.

अनीस के मुताबिक, पत्नी का व्यवहार लंबे समय से विवादित रहा है. उसका आरोप है कि ईशरत के अन्य पुरुषों से संबंध हैं और वह अधिकतर समय फोन या सोशल मीडिया पर बिताती है. घर का कोई कामकाज नहीं करती और रोकने-टोकने पर आक्रामक हो जाती है. पति का आरोप है कि पत्नी अक्सर आत्महत्या की धमकी देकर उसे और उसके परिवार को झूठे मुकदमों में फंसाने की बात कहती है. मायके पक्ष भी इस पूरे विवाद में पत्नी का साथ देकर उस पर दबाव बनाता है.

शिकायतकर्ता ने बताया कि पत्नी पहले भी पुलिस को बुलाकर उसका चालान करवा चुकी है, जिसके चलते उसे जेल जाना पड़ा था. अब स्थिति यह हो गई है कि वह अपने ही घर से बेघर हो गया है. अनीस का कहना है कि पत्नी और उसके परिजन लगातार उसे व उसके परिवार को जान से मारने और फर्जी केस में फंसाने की धमकियां देते हैं.

एसीपी सिद्धार्थ गौतम ने जानकारी दी कि 28 अगस्त को पीड़ित अनीस की तहरीर पर थाना लोनी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पति द्वारा उपलब्ध कराए गए वीडियो में पत्नी के चाकू से हमला करने और धमकी देने की घटना साफ दिखाई दे रही है. मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. वहीं, पुलिस ने आश्वासन दिया है कि तथ्यों के आधार पर जल्द ही विधिक कार्रवाई की जाएगी.

