scorecardresearch
 

Feedback

UP: 'अश्लील रील बनाना बंद करो', सुनते ही खून-खराबे पर उतरी पत्नी, चाकू लेकर पीछे दौड़ी, Video

गाजियाबाद में इंस्टाग्राम पर अश्लील रील बनाने से रोकने पर पत्नी ने पति पर चाकू से हमला कर दिया. अशोक विहार के रहने वाले पति अनीस ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी ईशरत सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक रील बनाती है और रोकने पर जान से मारने की धमकी देती है. अनीस का कहना है कि पत्नी के अन्य पुरुषों से संबंध हैं और वह घर का कामकाज नहीं करती.

Advertisement
X
पति ने वीडियो पुलिस को सौंप दिया है. (Photo: Mayank Gaur/ITG)
पति ने वीडियो पुलिस को सौंप दिया है. (Photo: Mayank Gaur/ITG)

गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. लोनी के अशोक विहार इलाके निवासी अनीस ने अपनी पत्नी ईशरत पर गंभीर आरोप लगाए हैं. अनीस का कहना है कि उसकी पत्नी इंस्टाग्राम पर अश्लील रील बनाती है और जब भी वह इसका विरोध करता है तो उसे जान से मारने की धमकी देती है.

आरोप है कि पत्नी ने एक बार उस पर चाकू से हमला भी किया, जिसका वीडियो अब सामने आया है और पति ने यह फुटेज पुलिस को सौंप दिया है.

यह भी पढ़ें: गाजियाबाद: नामी कॉलेज में दाखिले के नाम पर ठगी, साइबर पुलिस ने पकड़े दो मास्टरमाइंड

सम्बंधित ख़बरें

गाजियाबाद में फेक एडमिशन रैकेट चलाने वाले दो लोगों ने करोड़ों की कमाई कर ली थी. (Photo: PTI)
नामी कॉलेज में दाखिले के नाम पर ठगी, साइबर पुलिस ने पकड़े दो मास्टरमाइंड 
Strictness on firecrackers in UP due to pollution (Photo: Representational)
यूपी के 8 जिलों में पटाखों पर प्रतिबंध, जानिए नोएडा और गाजियाबाद समेत कहां-कहां लगा बैन  
गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ 
गाजियाबाद में मुठभेड़ में बदमाश गिरफ्तार. (Photo: Screengrab)
गाजियाबाद में एनकाउंटर... गोली लगने से घायल बदमाश बोला- मुझे माफ कर दो बाबूजी 
नाले में गिरा स्कूटी सवार युवक, Video वायरल 

अनीस के मुताबिक, पत्नी का व्यवहार लंबे समय से विवादित रहा है. उसका आरोप है कि ईशरत के अन्य पुरुषों से संबंध हैं और वह अधिकतर समय फोन या सोशल मीडिया पर बिताती है. घर का कोई कामकाज नहीं करती और रोकने-टोकने पर आक्रामक हो जाती है. पति का आरोप है कि पत्नी अक्सर आत्महत्या की धमकी देकर उसे और उसके परिवार को झूठे मुकदमों में फंसाने की बात कहती है. मायके पक्ष भी इस पूरे विवाद में पत्नी का साथ देकर उस पर दबाव बनाता है.

Advertisement

देखें वीडियो...

शिकायतकर्ता ने बताया कि पत्नी पहले भी पुलिस को बुलाकर उसका चालान करवा चुकी है, जिसके चलते उसे जेल जाना पड़ा था. अब स्थिति यह हो गई है कि वह अपने ही घर से बेघर हो गया है. अनीस का कहना है कि पत्नी और उसके परिजन लगातार उसे व उसके परिवार को जान से मारने और फर्जी केस में फंसाने की धमकियां देते हैं.

चाकू से हमला का वीडियो...

एसीपी सिद्धार्थ गौतम ने जानकारी दी कि 28 अगस्त को पीड़ित अनीस की तहरीर पर थाना लोनी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पति द्वारा उपलब्ध कराए गए वीडियो में पत्नी के चाकू से हमला करने और धमकी देने की घटना साफ दिखाई दे रही है. मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. वहीं, पुलिस ने आश्वासन दिया है कि तथ्यों के आधार पर जल्द ही विधिक कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement