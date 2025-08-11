गाजियाबाद: साहिबाबाद मंडी में दिनदहाड़े फायरिंग, व्यापारियों की मीटिंग के दौरान हमलावरों ने बरसाईं गोलियां

दिल्ली से सटे गाजियाबाद जिले की साहिबाबाद मंडी में अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी. जिससे एक व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दिनदहाड़े हुई इस फायरिंग से व्यापारी दहशत में आ गए. फायरिंग का वीडियो भी सामने आया है. जिसमें बदमाशों को गोलियां चलाते और कुर्सियां फेंकते हुए देखा जा सकता है.

बताया जाता है कि व्यापारियों की मीटिंग के दौरान अज्ञात हमलावरों द्वारा गोलियां बरसाईं गईं. वारदात सोमवार सुबह करीब 11:45 बजे मंडी परिसर में हुई. इस दौरान गोली लगने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी हो गया.

बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हमलावरों ने पहले कुर्सियां तोड़ीं, फिर गोलियां चलानी शुरू कर दी. फायरिंग के बीच मंडी में भगदड़ गई और लोग इधर-उधर भागने लगे. बताया जाता है कि तीन शेड प्लेटफॉर्मों के आवंटन की वजह से विवाद हुआ था. जिसको लेकर ये फायरिंग हुई है.

फिलहाल सूचना पर पहुंची साहिबाबाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही फायरिंग करने वाले बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इधर वारदात के बाद मंडी की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं.

