scorecardresearch
 

Feedback

गाजियाबाद के पिज्जा कैफे में ब्लास्ट... पिता और दो बच्चे गंभीर रूप से झुलसे

गाजियाबाद के विजयनगर स्थित रॉकर्स पिज्जा कैफे में रविवार देर शाम ओवन ब्लास्ट से हड़कंप मच गया. हादसे में पिता भूपेंद्र और उनके दो बेटे शौर्य (12) व ध्रुव (11) गंभीर रूप से झुलस गए. धमाके की आवाज 500 मीटर दूर तक सुनी गई. तीनों को सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया है. पुलिस ने गैस लीकेज की आशंका जताई है और जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
तीनों को सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया है.(Photo: Screengrab)
तीनों को सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया है.(Photo: Screengrab)

गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में रविवार देर शाम दर्दनाक हादसा हुआ. प्रताप नगर चौकी के पास स्थित रॉकर्स पिज्जा कैफे में अचानक ओवन ब्लास्ट हो गया. धमाका इतना तेज था कि आवाज करीब 500 मीटर दूर तक सुनाई दी. हादसे के वक्त कैफे के अंदर एक परिवार मौजूद था, जो आग की लपटों की चपेट में आ गया. ब्लास्ट के बाद मौके पर भगदड़ मच गई और लोग जान बचाकर बाहर भागे.

पिज्जा खाने पहुंचे पिता और दो बच्चे झुलसे
जानकारी के मुताबिक, विजयनगर के प्रताप विहार निवासी भूपेंद्र (36) अपने दो बेटों शौर्य (12) और ध्रुव (11) के साथ रविवार रात करीब 8 बजे पिज्जा खाने रॉकर्स कैफे पहुंचे थे. तीनों ने ऑर्डर दिया और इंतजार कर रहे थे कि तभी ओवन में जोरदार धमाका हुआ. देखते ही देखते आग फैल गई और तीनों गंभीर रूप से झुलस गए. कैफे में काम करने वाली एक युवती भी इस हादसे में घायल हुई.

यह भी पढ़ें: कैंची से गोदकर युवक की निर्मम हत्या, गाजियाबाद में शराब पार्टी बनी मौत का कारण

सम्बंधित ख़बरें

Ghaziabad Police arrest
गाजियाबाद : फ्री गेमिंग ऐप का लालच, भोले-भाले लोगों को ऐसे शिकार बनाते थे ठग 
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.(Photo: Screengrab)
कैंची से गोदकर युवक की निर्मम हत्या, गाजियाबाद में शराब पार्टी बनी मौत का कारण 
एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.(Photo: Screengrab)
गाजियाबाद के इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में लगी भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान 
Sick woman sitting at home
प्रदूषण से गैस चैंबर बने दिल्ली-NCR में अब वायरस भी फैला, 75% घरों में कोई न कोई बीमार 
यूपी के इन शहरों में कम कीमत में खरीदें प्रॉपर्टी
NCR से सस्ते हैं ये 4 शहर, जहां 30 लाख में मिल रहा है 2BHK फ्लैट 

घायलों की हालत गंभीर, सफदरजंग अस्पताल रेफर
घटना की सूचना मिलते ही विजयनगर पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और घायलों को एम्बुलेंस से फ्लोरेंस हॉस्पिटल पहुंचाया गया. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया. चिकित्सकों के मुताबिक, भूपेंद्र और उनके दोनों बेटों के शरीर का करीब 60 फीसदी हिस्सा जल चुका है. ध्रुव की हालत सबसे नाजुक बताई जा रही है.

Advertisement

ओवन में गैस लीकेज से हुआ हादसा, जांच जारी
एसीपी कोतवाली नगर रितेश त्रिपाठी ने बताया कि घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है. प्रारंभिक जांच में ओवन में गैस लीकेज से विस्फोट होने की आशंका जताई जा रही है. पुलिस ने कैफे संचालक और कर्मचारियों से पूछताछ शुरू कर दी है. अधिकारी ने कहा कि हादसे की सटीक वजह सामने आने के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वहीं, स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि कैफे संचालकों ने घायल परिवार की कोई मदद नहीं की.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Gopalganj Election
    Chapra Vidhan Sabha
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    लव राशिफल
    Karakat Election
    Bihar Election 2025
    Advertisement