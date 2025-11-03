गाजियाबाद के पिज्जा कैफे में ब्लास्ट... पिता और दो बच्चे गंभीर रूप से झुलसे

गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में रविवार देर शाम दर्दनाक हादसा हुआ. प्रताप नगर चौकी के पास स्थित रॉकर्स पिज्जा कैफे में अचानक ओवन ब्लास्ट हो गया. धमाका इतना तेज था कि आवाज करीब 500 मीटर दूर तक सुनाई दी. हादसे के वक्त कैफे के अंदर एक परिवार मौजूद था, जो आग की लपटों की चपेट में आ गया. ब्लास्ट के बाद मौके पर भगदड़ मच गई और लोग जान बचाकर बाहर भागे.

पिज्जा खाने पहुंचे पिता और दो बच्चे झुलसे

जानकारी के मुताबिक, विजयनगर के प्रताप विहार निवासी भूपेंद्र (36) अपने दो बेटों शौर्य (12) और ध्रुव (11) के साथ रविवार रात करीब 8 बजे पिज्जा खाने रॉकर्स कैफे पहुंचे थे. तीनों ने ऑर्डर दिया और इंतजार कर रहे थे कि तभी ओवन में जोरदार धमाका हुआ. देखते ही देखते आग फैल गई और तीनों गंभीर रूप से झुलस गए. कैफे में काम करने वाली एक युवती भी इस हादसे में घायल हुई.

घायलों की हालत गंभीर, सफदरजंग अस्पताल रेफर

घटना की सूचना मिलते ही विजयनगर पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और घायलों को एम्बुलेंस से फ्लोरेंस हॉस्पिटल पहुंचाया गया. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया. चिकित्सकों के मुताबिक, भूपेंद्र और उनके दोनों बेटों के शरीर का करीब 60 फीसदी हिस्सा जल चुका है. ध्रुव की हालत सबसे नाजुक बताई जा रही है.

ओवन में गैस लीकेज से हुआ हादसा, जांच जारी

एसीपी कोतवाली नगर रितेश त्रिपाठी ने बताया कि घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है. प्रारंभिक जांच में ओवन में गैस लीकेज से विस्फोट होने की आशंका जताई जा रही है. पुलिस ने कैफे संचालक और कर्मचारियों से पूछताछ शुरू कर दी है. अधिकारी ने कहा कि हादसे की सटीक वजह सामने आने के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वहीं, स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि कैफे संचालकों ने घायल परिवार की कोई मदद नहीं की.

