गाजियाबाद के दो होटलों पर बवाल, महिलाओं ने की संदिग्धों की पिटाई, देह व्यापार की आशंका

गाजियाबाद के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के नवयुग मार्केट में देर शाम उस समय बवाल मच गया जब जटवाड़ा क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने इलाके के दो होटलों पर छापा मारा. आरोप है कि इन होटलों में लंबे समय से अवैध देह व्यापार जैसी संदिग्ध गतिविधियां चल रही थीं.

इलाके की महिलाओं का कहना है कि होटल में आने-जाने वाले मनचले राह चलती महिलाओं और लड़कियों पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं. इसके कारण क्षेत्र का माहौल खराब हो गया है और लड़कियां घर से निकलने में असुरक्षित महसूस करती हैं. महिलाओं का आरोप है कि शिकायतें करने के बावजूद पुलिस ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की.

महिलाओं और पुरुषों ने इलाके के दो होटलों पर मारा छापा

गुस्से में आकर महिलाओं ने होटल से बाहर निकल रही तीन संदिग्ध महिलाओं और पुरुषों की पिटाई कर दी. इसके बाद भीड़ नवयुग चौकी पहुंची और वहां पुलिस का घेराव कर होटल संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की.

सूचना मिलते ही नगर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. लेकिन लोगों का आक्रोश इतना ज्यादा था कि पुलिस के सामने भी हंगामा जारी रहा. स्थिति को बिगड़ते देख क्षेत्र के पार्षद राजीव शर्मा मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाकर शांत कराया.

होटलों पर अवैध देह व्यापार चलाने का आरोप

एसीपी कोतवाली रितेश त्रिपाठी ने बताया कि दोनों होटलों के शटर बंद करा दिए गए हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है. आरोपों की पुष्टि होने पर होटल संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

