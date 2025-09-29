scorecardresearch
 

गाजियाबाद में चौकी इंचार्ज समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड, हिस्ट्रीशीटर की पार्टी में बार डांसर के साथ झूमने का वीडियो हुआ था वायरल

गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र में चार पुलिसकर्मियों की लापरवाही सामने आई है. हिस्ट्रीशीटर के जन्मदिन पर बार में शराब के साथ डांस करते वीडियो वायरल होने के बाद चौकी प्रभारी आशीष जादौन और तीन सिपाहियों को तत्काल सस्पेंड कर दिया गया. पुलिस ने बार के CCTV फुटेज खंगाले और मामले की विभागीय जांच शुरू कर दी है.

देर रात बार में कर रहे थे डांस. (Photo: Screengrab)
गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद क्षेत्र में तैनात पुलिसकर्मियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है. हिस्ट्रीशीटर के जन्मदिन पर बार में पार्टी करने और शराब के साथ बार बालाओं संग नाचने-झूमने का वीडियो वायरल होने के बाद चौकी प्रभारी समेत कुल चार पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है.

बार बालाओं के साथ डांस
मिली जानकारी के मुताबिक, साहिबाबाद थाना क्षेत्र की सीमापुरी चौकी क्षेत्र, जहां चौकी प्रभारी आशीष जादौन और सिपाही अमित, योगेश तथा ज्ञानेंद्र इलाके के एक हिस्ट्रीशीटर इर्शाद मलिक के जन्मदिन पर आयोजित एक बार पार्टी में शामिल हुए. यह जश्न 'रोज बार' नामक एक बार में देर रात 12 बजे से तड़के 2:30 बजे तक चला था.

घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी हाथों में बीयर की बोतल लिए बार बालाओं के साथ डांस करते और मस्ती करते नजर आ रहे हैं. पार्टी में शराब की बोतलों और नाच-गाने का पूरा नजारा भी कैमरे में कैद हुआ, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी ट्रांस हिंडन निमिष पाटिल ने शुरुआती जांच के बाद चौकी प्रभारी आशीष जादौन समेत तीनों सिपाहियों अमित, योगेश और ज्ञानेंद्र को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

वहीं, पुलिस अधिकारियों ने संबंधित बार के CCTV फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं, ताकि पूरी सच्चाई सामने लाई जा सके. हालांकि चौकी इंचार्ज और 3 सिपाहियों को सस्पेंड इस मामले में डीसीपी ट्रांस हिंडन निमिष पाटिल द्वारा किया गया है. मामले की विभागीय जांच अभी जारी है.

---- समाप्त ----
