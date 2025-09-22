गाजियाबाद: 14 वर्षीय चचेरे भाई की हत्या कर फेंका शव, फिर घर आकर खोजने की करने लगा नाटक

गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र से लापता हुए 14 वर्षीय मासूम की हत्या के सनसनीखेज मामले का खुलासा पुलिस ने कर दिया है. वारदात को चचेरे भाई ने पैसे के लिए अंजाम दिया था. पुलिस के मुताबिक आरोपी युवराज उर्फ यश प्रजापति, जो केबिन क्रू का काम करता है और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट का शौक रखता है. यशपति ने अपने चाचा मनबीर से करीब तीन लाख रुपये उधार लिए थे.

इस रकम को उसने एक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के जरिए इन्वेस्ट किया और मुनाफा भी कमाया. इसी बीच चाचा ने उससे महज 50 हजार रुपये वापस मांगे, लेकिन रुपये लौटाने से बचने के लिए आरोपी ने अपने ही चचेरे छोटे भाई की हत्या की खौफनाक साजिश रच डाली.

यह भी पढ़ें: गाजियाबाद मर्डर केस: महिला की भी मौत, भतीजा निकला हत्यारा, शर्ट के बटन से पकड़ा गया

हत्या के बाद खुद ही मासूम को खोजने का करने लगा नाटक

16 सितंबर की रात आरोपी यश अपने चचेरे भाई लक्ष्य को फिल्म दिखाने के बहाने घर से ले गया. दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में उसने पहले गला दबाया और फिर ईंटों से कुचलकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद मासूम का शव वहीं फेंककर वी3एस मॉल पहुंच गया और फिल्म देखने के बाद घर लौटकर परिवार के साथ मिलकर बच्चे को खोजने का नाटक करता रहा.

Advertisement

खोड़ा पुलिस ने जब गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कर जांच शुरू की तो सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल सर्विलांस और मुखबिर की मदद से वारदात का खुलासा हुआ. बच्चे को आखिरी बार आरोपी के साथ देखा गया था. इसी आधार पर पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया.

इंदिरापुरम एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में जुर्म कबूल कर लिया है. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

---- समाप्त ----