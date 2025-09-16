scorecardresearch
 

भदोही में गैंगस्टर एक्ट का आरोपी अतीक अहमद पुलिस कस्टडी से फरार, लापरवाही में दो सब-इंस्पेक्टर सस्पेंड

भदोही जिले में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज एक आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया. इस घटना के बाद दो सब-इंस्पेक्टरों को तुरंत निलंबित कर दिया गया है. वहीं, आरोपी की तलाश में पांच पुलिस टीमें जुटी हुई हैं.

पुलिस को चकमा देकर आरोपी फरार (Photo- representational)
पुलिस को चकमा देकर आरोपी फरार (Photo- representational)

उत्तर प्रदेश के भदोही में एक गैंगस्टर एक्ट का आरोपी पुलिस हिरासत से फरार हो गया. यह घटना मंगलवार को दोपहर 1 बजे हुई. आरोपी अतीक अहमद को एक पुराने मामले में किशोर न्याय न्यायालय में पेश किया गया था, तभी उसने पुलिस को चकमा दे दिया. 

अतीक के खिलाफ 10 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (गैंगस्टर एक्ट) भी शामिल है. आरोपी को पेशी पर लाने वाले दो सब-इंस्पेक्टरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. 

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि अतीक अहमद के फरार होने के तुरंत बाद दो सब-इंस्पेक्टरों को निलंबित कर दिया गया है. अतीक को अदालत में पेश करने की जिम्मेदारी इन्हीं दो पुलिसकर्मियों की थी. 

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अतीक की तलाश के लिए पुलिस की पांच टीमें बनाई गई हैं. ये टीमें अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर रही हैं ताकि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जा सके. 

पुलिसकर्मियों और आरोपी पर केस दर्ज

इस घटना के बाद, ज्ञानपुर पुलिस स्टेशन में फरार आरोपी अतीक अहमद के साथ-साथ दोनों निलंबित पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है. पुलिस का मानना है कि इस लापरवाही के कारण ही आरोपी फरार होने में कामयाब रहा. पुलिस का कहना है कि वे हर संभव प्रयास कर रहे हैं ताकि अतीक को जल्द ही गिरफ्तार किया जा सके और उसे कानून के शिकंजे में लाया जा सके. 

