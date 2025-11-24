UP: काले शीशों वाली गाड़ी से युवती को सरकारी आवास पर बुलाने का संकेत... थाना इंचार्ज पर उठे सवाल

सहारनपुर के गागलहेड़ी थाने से जुड़ा एक कथित ऑडियो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. इस वीडियो में एक व्यक्ति फोन पर एक युवती से बात करता हुआ सुना जा रहा है. बातचीत के दौरान उस व्यक्ति द्वारा कथित रूप से युवती को काले शीशों वाली गाड़ी से सरकारी आवास पर आने का संकेत दिया जा रहा है. वायरल क्लिप में रात में रुकने से जुड़े आग्रह जैसे वाक्य भी सुनाई दे रहे हैं. जैसे ही यह वीडियो सामने आया, शहर में चर्चा का माहौल बन गया और लोग आवाज और संदर्भ को लेकर सवाल उठाने लगे.

वीडियो की मोबाइल स्क्रीन पर प्रवेश शर्मा नाम दिखाई देने के कारण विवाद और बढ़ गया. सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसे गागलहेड़ी थाना प्रभारी प्रवेश शर्मा से जोड़ने की कोशिश की. हालांकि क्लिप से यह स्पष्ट रूप से साबित नहीं होता कि आवाज किसकी है. पुलिस का कहना है कि वीडियो किसी अन्य व्यक्ति का भी हो सकता है और बिना जांच के किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी.

थाना प्रभारी का ऑडियो वायरल

पुलिस ने प्रारंभिक जांच में वायरल वीडियो की सत्यता, आवाज के मिलान और वीडियो के स्रोत की तकनीकी जांच शामिल की है. अधिकारियों का कहना है कि एडिटिंग, मॉर्फिंग या जानबूझकर नाम जोड़कर वीडियो फैलाए जाने की संभावना को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. मामला बढ़ने पर सहारनपुर पुलिस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से बयान जारी किया है.

पुलिस ने दिए जांच के आदेश

पुलिस ने बताया कि पूरे मामले की जांच एक राजपत्रित अधिकारी से कराई जा रही है ताकि रिपोर्ट निष्पक्ष और तकनीकी रूप से सही हो. साथ ही लोगों से अपील की गई है कि जांच पूरी होने तक अफवाह न फैलाएं और अपुष्ट जानकारी साझा करने से बचें. वहीं मौजूदा थाना प्रभारी प्रवेश शर्मा ने भी जांच में सहयोग करने की बात कही है. शहर में चर्चा अभी भी जारी है, लेकिन अंतिम नतीजा जांच रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगा.



