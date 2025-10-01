scorecardresearch
 

फिरोजाबाद में पूर्व PCS अधिकारी की बेटी ने किया सुसाइड, आरोपी युवक गिरफ्तार, किया ये दावा

पूर्व पीसीएस अधिकारी की 17 वर्षीय बेटी ने घर में आत्महत्या कर ली. इस मामले में पुलिस ने युवक अभिषेक उर्फ एलेक्स को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने दावा किया कि किशोरी से उसके संबंध थे, लेकिन नाबालिग होने के कारण वह शादी नहीं कर सकता था. इसी के चलते उसने जान दे दी.

आरोपी युवक को फिरोजाबाद पुलिस ने किया अरेस्ट (Photo- ITG)
आरोपी युवक को फिरोजाबाद पुलिस ने किया अरेस्ट (Photo- ITG)

यूपी के फिरोजाबाद में एक पूर्व पीसीएस अधिकारी की नाबालिग बेटी की खुदकुशी कर ली. इस मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है. आरोपी युवक ने पूछताछ में दावा किया है कि उसके किशोरी से संबंध थे, लेकिन नाबालिग होने की वजह से वह शादी नहीं कर सकता था. इसी से नाराज होकर उसने मौत को गले लगा लिया. वहीं, परिजनों का आरोप है कि युवक उसे परेशान कर रहा था. फिलहाल, पुलिस जांच-पड़ताल कर रही है. 

आपको बता दें कि यह घटना फिरोजाबाद के थाना उत्तर इलाके में हुई, जहां पूर्व पीसीएस अधिकारी की 17 वर्षीय बेटी ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. इस मामले में पुलिस ने आरोपी युवक अभिषेक उर्फ एलेक्स को गिरफ्तार किया है. परिजनों का आरोप है कि अभिषेक उसे परेशान कर रहा था, जिससे तंग आकर उसने यह कदम उठाया. पुलिस ने अभिषेक के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया है. 

मृतका के नाना ने पुलिस को बताया कि मायापुरी टापा कलां का रहने वाला अभिषेक कुमार उर्फ एलेक्स उनकी नातिन को परेशान करता था और उस पर जबरन शादी का दबाव बना रहा था. परिजनों के मुताबिक, घटना से एक दिन पहले सोमवार को वह छात्रा के घर आया था और उसका मोबाइल छीनकर भाग गया था. वहीं, जब पुलिस ने अभिषेक से पूछताछ की तो उसने नाबालिग से संबंध होने की बात कही. 

सीओ सिटी अरुण चौरसिया ने बताया कि पुलिस ने अभिषेक कुमार उर्फ एलेक्स निवासी मायापुरी टापा कला को गिरफ्तार कर लिया है.  अभिषेक ने पुलिस को बताया कि नाबालिग लड़की उससे बार-बार शादी करने का दबाव डाल रही थी, लेकिन नाबालिग होने के कारण वह शादी से इनकार कर रहा था. अभिषेक के मुताबिक, इसी वजह से लड़की डिप्रेशन में थी और उसने यह कदम उठाया. पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है. 

जरूरी बात:- (यदि कभी आपके मन में खुदकुशी का ख्याल आता है, तो यह एक गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है. ऐसी स्थिति में जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 और टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर तुरंत संपर्क करें. यहां आपकी पहचान गोपनीय रखते हुए हर संभव मदद की जाती है. हमेशा याद रखें आपकी जिंदगी अनमोल है.)

