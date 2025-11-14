पति-पत्नी और तीन छोटे बच्चे..., श्रावस्ती में घर के अंदर पूरे परिवार का शव मिलने से सनसनी

उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में शुक्रवार को एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई जिसने पूरे क्षेत्र में सन्नाटा फैला दिया. इकौना थाना क्षेत्र के कैलाशपुर गांव में एक घर से पांच लोगों के शव बरामद किए गए, जिनमें पति-पत्नी और उनके तीन मासूम बच्चे शामिल हैं. पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान 35 साल के रोज अली, उनकी 30 साल की पत्नी शाहनाज और उनके तीन छोटे बच्चों- 6 साल की तबस्सुम, 4 साल की गुलनाज और 2 साल के मोहिन के रूप में हुई है.

घटना के बारे में जानकारी तब मिली जब गांव के लोगों को कई घंटों तक घर के अंदर से कोई हलचल न होने पर शक हुआ. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा खोलने पर भीतर सभी सदस्य मृत अवस्था में मिले. सभी शव एक ही कमरे में पाए गए, जिसके बाद पूरे गांव में मातम का माहौल छा गया.

अपर पुलिस अधीक्षक मुकेश चंद्र उत्तम ने बताया कि घटनास्थल पर हालात संदिग्ध प्रतीत हो रहे हैं और यह साफ नहीं है कि मौतें दुर्घटनावश हुईं, सामूहिक आत्महत्या है या फिर किसी तरह की साजिश का नतीजा. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिसके आधार पर मौतों के वास्तविक कारण का पता लगाया जा सकेगा.

प्राथमिक जांच में कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है. पुलिस टीम ने मौके पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी बुलाया है, जिन्होंने घर से कई सैंपल इकट्ठा किए हैं. गांव के कुछ लोगों ने बताया कि परिवार बेहद शांत स्वभाव का था और किसी से कोई विवाद की बात सामने नहीं आई थी, जिससे मामला और अधिक रहस्यमय हो गया है.

पुलिस पड़ोसियों, रिश्तेदारों और परिचितों से पूछताछ कर रही है ताकि परिवार की स्थिति और घटना से ठीक पहले क्या परिस्थितियां थीं, उसका पता लगाया जा सके. बच्चों की कम उम्र और पूरा परिवार एक साथ मृत मिलने के कारण घटना ने लोगों को भीतर तक झकझोर दिया है. श्रावस्ती पुलिस ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौतों के कारणों पर कोई ठोस निष्कर्ष निकाला जा सकेगा.

