करवाचौथ के बाद हुआ झगड़ा, पति ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान, पत्नी ने खा लिया जहर

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां करवाचौथ के बाद पति-पत्नी के बीच हुए झगड़े ने दोनों की जान ले ली. पुलिस के अनुसार, पति प्रमोद कुमार (26) और पत्नी निशा (24) की मौत खुदकुशी के वजह से हुई है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक घटना मटसेना थाना क्षेत्र के डबरई गांव की है. जानकारी के मुताबिक, करवाचौथ का व्रत समाप्त होने के बाद शुक्रवार रात दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी. विवाद बढ़ने पर प्रमोद गुस्से में घर से निकल गया.

पति ने ट्रेन के सामने कूदकर दी जान

शनिवार सुबह ग्रामीणों ने रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव देखा, जिसकी पहचान प्रमोद कुमार के रूप में हुई. बताया जा रहा है कि उसने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली थी.

पति की मौत के बाद पत्नी ने खा लिया जहर

इस घटना की सूचना जब परिजनों और पत्नी निशा को मिली, तो वह मानसिक रूप से टूट गई. शोक में डूबी निशा ने जहर खा लिया.

कुछ ही देर में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और जब परिवार वाले घर लौटे तो निशा अचेत अवस्था में मिली. उसे तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

Advertisement

सदर क्षेत्राधिकारी (CO) चंचल त्यागी ने बताया कि पति की आत्महत्या की खबर मिलते ही पत्नी ने भी आत्महत्या कर ली. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है.

दो साल पहले हुई थी शादी

गांव में इस घटना से मातम छा गया है. ग्रामीणों ने बताया कि दोनों के बीच प्यार था और शादी को दो साल से अधिक समय नहीं हुआ था. करवाचौथ जैसे शुभ पर्व के बाद इस तरह की त्रासदी ने सभी को झकझोर कर रख दिया है.



---- समाप्त ----