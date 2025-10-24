लखनऊ के उस्मानपुर में तीसरी मंजिल में लगी आग, फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर

लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र के उस्मानपुर गांव में शुक्रवार की शाम अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया. आग बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से फैलनी शुरू हुई, जिससे घर का सारा सामान जलकर राख हो गया. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग इकट्ठा होने लगे और आस-पास के इलाके में अफरातफरी मच गई.
सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए. दमकल कर्मियों ने विशेष उपकरणों का उपयोग करते हुए लपटों को काबू में करने की कोशिश की. इस दौरान पुलिस की भी टीम मौजूद रही और आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है.
पुलिस और फायर ब्रिगेड आग लगने के कारणों की जांच में जुटी है. आग में भवन की तीसरी मंजिल पूरी तरह से जल गई और संपत्ति का भारी नुकसान हुआ और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. वहीं, आसपास के लोग आग बुझाने के लिए बाल्टियों और अन्य साधनों से मदद कर रहे थे, जिससे शुरुआती स्थिति में आग को फैलने से रोकने में कुछ हद तक मदद मिली.
अलीगंज थाना पुलिस के अधिकारी ने बताया कि फायर ब्रिगेड की टीम पूरी तरह से आग पर काबू पाने के बाद घटना स्थल का निरीक्षण करेगी और आग लगने के संभावित कारणों का पता लगाया जाएगा. इलाके में आग लगने से लोगों में डर और अफरातफरी का माहौल है. पुलिस एवं दमकल विभाग सतर्क हैं.