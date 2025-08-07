नोएडा वेंडिंग जोन में ग्राहक बुलाने को लेकर दो पक्षों में मारपीट, वीडियो वायरल

नोएडा के सेक्टर 125 स्थित वेंडिंग जोन में ग्राहक बुलाने को लेकर दो दुकानदार पक्ष आपस में भिड़ गए. यह घटना एक निजी यूनिवर्सिटी के सामने की है. शुरू में दोनों पक्षों के बीच जमकर कहासुनी हुई फिर देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग एक युवक पर लात-घूंसे और थप्पड़ बरसा रहे हैं. वहीं, एक महिला बीच-बचाव कर युवक को भीड़ से बचाने की कोशिश कर रही है.

ग्राहक बुलाने को लेकर को पक्षों में हुई मारपीट

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो के आधार पर थाना सेक्टर 126 पुलिस ने मामला दर्ज कर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस का कहना है कि दोनों पक्ष वेंडिंग जोन में अपनी-अपनी दुकानें चलाते हैं. ग्राहक बुलाने को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई जो धीरे-धीरे हाथापाई में बदल गई.

घटना का वीडियो वायरल जांच में जुटी पुलिस

मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने घटना को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की पहचान करने में जुटी है.

