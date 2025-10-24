scorecardresearch
 

देवरिया: समलैंगिक दोस्त ने किया था 6 साल की बेटी से रेप, पिता ने फांसी लगाकर दे दी जान

देवरिया जिले में एक रेप पीड़िता बच्ची के पिता ने अपनी जान दे दी. मृतक के समलैंगिक दोस्त ने उसकी 6 साल की बेटी से कुकर्म किया था. पुलिस ने आरोपी रामबाबू को हिरासत में ले लिया था.

देवरिया में रेप पीड़िता बच्ची के पिता ने किया सुसाइड (Photo: Representative/ITG)
यूपी के देवरिया में एक रेप पीड़िता बच्ची के पिता ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया. 21 अक्टूबर की रात मृतक के समलैंगिक दोस्त ने उसकी 6 साल की बेटी से रेप किया था. जिसके बाद गुस्से में मृतक ने आरोपी रामबाबू यादव के प्राइवेट पार्ट पर हमला कर दिया था. पुलिस ने रामबाबू को हिरासत में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया था. साथ ही उसके खिलाफ पॉक्सो के तहत केस दर्ज किया था. लेकिन अब बेटी के साथ हुई घटना से आहत होकर पिता ने अपनी जान दे दी.

आपको बता दें कि शुक्रवार की सुबह रेप पीड़िता का पिता घर के अंदर फंदे से झूल गया. घर पर केवल बच्ची थी. पत्नी मायके गई हुई थी. जब बेटी ने पिता को फंदे से झूलता देखा तो शोर मचाया. इसके बाद आसपास के लोगों को जानकारी हुई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा. 

इस मामले में एडिशनल एसपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है. रेप के आरोपी रामबाबू यादव को पहले ही अरेस्ट किया जा चुका है. 

मालूम हो कि रामबाबू और मृतक एक साथ किराए के मकान में रहते थे. रामबाबू मजदूरी करता है और उसका दोस्त आर्केस्ट्रा में काम करता था. घटना वाले दिन यानि 21 अक्टूबर को मृतक की 6 साल की बच्ची भी पिता के पास रहने आई हुई थी. देर रात बच्ची के चीखने की आवाज आई तो मृतक ने देखा कि रामबाबू उसकी बेटी के साथ दरिंदगी कर रहा था. जिसके बाद गुस्से में पिता (मृतक) ने चाकू से रामबाबू के प्राइवेट पार्ट पर हमला कर दिया और पुलिस को इसकी सूचना दी. 

मौके पर पहुंची पुलिस ने रामबाबू को हिरासत में लेते हुए उसे महऋषि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया. आरोपी के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट व अन्य धाराओं में अभियोग भी पंजीकृत किया गया. रामबाबू ने अस्पताल में भर्ती होने के दौरान कहा कि वह और उसका दोस्त समलैंगिक हैं. सालों से दोनों के बीच शारीरिक संबंध हैं. उसपर रेप का आरोप गलत है. 

बताया जा रहा है कि घटना के बाद से रेप पीड़ित बच्ची का पिता अवसाद में था और किराए का मकान छोड़ अपने गांव अपनी बच्ची के साथ रहने लगा था. जबकि, पत्नी गुस्से में मायके चली गई थी. आज यानि शुक्रवार को दिन में बच्ची के पिता की फंदे से झूलती लाश मिली. सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. फरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य संकलन किया है. 

