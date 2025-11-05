हमीरपुर: इश्क के जुनून में चली गई चार बच्चों के बाप की जान, खेत में मिली लाश; प्रेमिका और उसके पिता पर हत्या का आरोप

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में 40 वर्षीय दयाराम का शव खेत में पड़ा मिला. वह शादीशुदा था और चार बच्चों का पिता था. मृतक की पत्नी तारा देवी ने पति की हत्या का आरोप उसकी प्रेमिका और उसके पिता पर लगाया है. उनका आरोप है कि अवैध संबंधों के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है. पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है.



पत्नी ने लगाए प्रेमिका और पिता पर गंभीर आरोप

मौदहा थाने की पुलिस को गाहबरा गांव के पास खेतों में एक युवक का शव पड़ा होने की सूचना मिली, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई. शव की पहचान 40 साल के दयाराम के रूप में हुई. मृतक की पत्नी तारा देवी ने बताया कि अवैध संबंधों के चलते दयाराम की हत्या की गई है और इसमें उसकी प्रेमिका और उसके पिता शामिल हैं. उनका आरोप है कि दोनों ने मिलकर दयाराम को मार डाला और उसकी लाश को खेत में फेंक दिया.

इश्क के जुनून में गई जान

सीओ मौदहा, राजेश कमल ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और मृतक की पहचान कर ली गई है. हत्या के पीछे अवैध संबंध होने की बात सामने आ रही है.

दरअसल, दयाराम के गांव की एक युवती से अवैध संबंध थे, जिससे मिलने वह अक्सर उसके गांव पहुंच जाता था. पुलिस का मानना है कि इश्क के इसी जुनून ने दयाराम की जान ले ली. इस हत्या के बाद चार मासूम बच्चों के सिर से उनके बाप का साया छिन गया है.

पुलिस आरोपियों की तलाश में दे रही है दबिश

पुलिस ने मृतक की पत्नी तारा देवी के आरोपों के आधार पर प्रेमिका और उसके पिता को मुख्य आरोपी मानते हुए उनकी तलाश शुरू कर दी है. पुलिस टीमें हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं. यह हत्या अवैध संबंधों के कारण हुई है, और पुलिस जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करने की बात कह रही है.

