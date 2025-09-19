UP: बेटे के फॉर्म पर सिग्नेचर करने स्कूल पहुंचे पिता की हार्ट अटैक से मौत, परिवार में मातम

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां एक पिता अपने बेटे के स्कूल फॉर्म पर सिग्नेचर करने पहुंचे थे, तभी अचानक हार्ट अटैक आने से उनकी मौत हो गई. यह घटना स्कूल परिसर में होते ही अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

जानकारी के मुताबिक, अतर्रा कोतवाली क्षेत्र के बान बाबा के पुरवा निवासी सुरेश (47) का बेटा शहर के नवोदय स्कूल में पढ़ता है. गुरुवार को सुरेश स्कूल पहुंचे और जैसे ही फॉर्म पर सिग्नेचर कर रहे थे, उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई. उन्हें पसीना आने लगा और देखते ही देखते वह जमीन पर गिर पड़े. यह दृश्य देखकर स्कूल स्टाफ और मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया.

यह भी पढ़ें: सहारनपुर: कीटनाशक का छिड़काव करते समय आया हार्ट अटैक, किसान ने तोड़ा दम

स्कूल प्रबंधन और कर्मचारियों ने तत्काल सुरेश को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. आशंका है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इस अचानक घटना से मृतक के घर में कोहराम मच गया है. परिवारजन और रिश्तेदार बेसुध हालत में रो रहे हैं. गांव में भी गमगीन माहौल है.

Advertisement

मामले में पुलिस ने कही ये बात

मटौंध थाना के एसओ संदीप कुमार सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आशंका है कि हार्ट अटैक से मौत हुई है. शव को रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज भेजा गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के सही कारणों की पुष्टि होगी.

---- समाप्त ----