UP: बेटे के फॉर्म पर सिग्नेचर करने स्कूल पहुंचे पिता की हार्ट अटैक से मौत, परिवार में मातम

बांदा में स्कूल फॉर्म पर सिग्नेचर करने पहुंचे 47 वर्षीय सुरेश की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई. वे अतर्रा कोतवाली क्षेत्र के बान बाबा के पुरवा गांव के निवासी थे. घटना स्कूल परिसर में होते ही अफरा-तफरी मच गई. स्टाफ ने उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के सही कारणों की पुष्टि होगी.(Photo: Representational)
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के सही कारणों की पुष्टि होगी.(Photo: Representational)

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां एक पिता अपने बेटे के स्कूल फॉर्म पर सिग्नेचर करने पहुंचे थे, तभी अचानक हार्ट अटैक आने से उनकी मौत हो गई. यह घटना स्कूल परिसर में होते ही अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

जानकारी के मुताबिक, अतर्रा कोतवाली क्षेत्र के बान बाबा के पुरवा निवासी सुरेश (47) का बेटा शहर के नवोदय स्कूल में पढ़ता है. गुरुवार को सुरेश स्कूल पहुंचे और जैसे ही फॉर्म पर सिग्नेचर कर रहे थे, उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई. उन्हें पसीना आने लगा और देखते ही देखते वह जमीन पर गिर पड़े. यह दृश्य देखकर स्कूल स्टाफ और मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया.

स्कूल प्रबंधन और कर्मचारियों ने तत्काल सुरेश को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. आशंका है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इस अचानक घटना से मृतक के घर में कोहराम मच गया है. परिवारजन और रिश्तेदार बेसुध हालत में रो रहे हैं. गांव में भी गमगीन माहौल है. 

मामले में पुलिस ने कही ये बात

मटौंध थाना के एसओ संदीप कुमार सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आशंका है कि हार्ट अटैक से मौत हुई है. शव को रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज भेजा गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के सही कारणों की पुष्टि होगी.

