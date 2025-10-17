scorecardresearch
 

बीच सड़क मनचले को पड़े थप्पड़... छेड़छाड़ से तंग युवती ने बाइक रुकवाकर किया बवाल, VIDEO

फतेहपुर में एक युवक द्वारा सड़क पर भद्दे कमेंट करने पर युवती ने उसका पीछा कर सरेआम पिटाई कर दी. घटना जयंती मार्केट के पास हुई और वीडियो वायरल हो गया. युवती ने युवक को महिलाओं की इज्जत करने की नसीहत दी. भीड़ जुटने पर लोगों ने बीचबचाव किया और आरोपी युवक को वहां से भेज दिया.

छेड़छाड़ से तंग युवती ने मनचले को जड़े थप्पड़ (Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक मजनू को छेड़छाड़ करना महंगा पड़ गया. युवती स्कूटी से जा रही थी जब एक बाइक सवार उसपर भद्दा कमेंट करके आगे बढ़ा. पहले तो युवती ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन जब उसने दोबारा कमेंट पास किया तो युवती को गुस्सा आ गया. उसने स्कूटी से मनचले का पीछा किया और उसकी बाइक रुकवाई. इसके बाद उसने युवक को थप्पड़ जड़ने शुरू कर दिए. आस पास भीड़ जमा हो गई. घटना का विडियो सोशल मिडिया पर तेजी से वायरल हो गया है.

मामला फतेहपुर के बावड़ी गेट बस स्टैंड स्थित जयंती मार्केट के पास का है. यहां गुरुवार दोपहर एक यवती ने एक मजनू की सरेराह पिटाई कर दी. युवती ने मोटरसाइकिल सवार युवक को थप्पड़ ही थप्पड़ जड़े और  युवक को दूसरी महिलाओं को भी अपनी मां-बहन के समान इज्जत देने की नसीहत देते हुए खरी खोटी भी सुनाई . 

युवती ने शख्स पर आरोप लगया कि वह दारू के नशे में छेड़छाड कर रहा था. बीच बाजार चले इस ड्रामे से वहां सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए. आसपास के लोगों ने बीचबचाव कर यवती से समझाइश की और मोटरसाइकिल सवार युवक को वहां से रवाना किया.
 

