बीच सड़क मनचले को पड़े थप्पड़... छेड़छाड़ से तंग युवती ने बाइक रुकवाकर किया बवाल, VIDEO

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक मजनू को छेड़छाड़ करना महंगा पड़ गया. युवती स्कूटी से जा रही थी जब एक बाइक सवार उसपर भद्दा कमेंट करके आगे बढ़ा. पहले तो युवती ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन जब उसने दोबारा कमेंट पास किया तो युवती को गुस्सा आ गया. उसने स्कूटी से मनचले का पीछा किया और उसकी बाइक रुकवाई. इसके बाद उसने युवक को थप्पड़ जड़ने शुरू कर दिए. आस पास भीड़ जमा हो गई. घटना का विडियो सोशल मिडिया पर तेजी से वायरल हो गया है.

मामला फतेहपुर के बावड़ी गेट बस स्टैंड स्थित जयंती मार्केट के पास का है. यहां गुरुवार दोपहर एक यवती ने एक मजनू की सरेराह पिटाई कर दी. युवती ने मोटरसाइकिल सवार युवक को थप्पड़ ही थप्पड़ जड़े और युवक को दूसरी महिलाओं को भी अपनी मां-बहन के समान इज्जत देने की नसीहत देते हुए खरी खोटी भी सुनाई .

युवती ने शख्स पर आरोप लगया कि वह दारू के नशे में छेड़छाड कर रहा था. बीच बाजार चले इस ड्रामे से वहां सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए. आसपास के लोगों ने बीचबचाव कर यवती से समझाइश की और मोटरसाइकिल सवार युवक को वहां से रवाना किया.



