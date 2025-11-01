scorecardresearch
 

Feedback

फतेहपुर में पुलिस-लुटेरों के बीच मुठभेड़, बदमाश को लगी गोली, दो गिरफ्तार

फतेहपुर में पुलिस और लुटेरों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जबकि दो अन्य को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया. यह वही गिरोह था जो नेशनल हाईवे-2 पर लगातार लूट की वारदातों को अंजाम दे रहा था. पुलिस ने बदमाशों के पास से तमंचा, कारतूस, नकदी और बाइक बरामद की है.

Advertisement
X
फतेहपुर में बदमाश को लगी गोली (Photo: Screengrab)
फतेहपुर में बदमाश को लगी गोली (Photo: Screengrab)


उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में गुरुवार देर रात पुलिस और लुटेरों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि उसके दो साथी पुलिस की घेराबंदी में दबोचे गए. यह वही गिरोह है जो बीते कुछ दिनों से नेशनल हाईवे-2 पर लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहा था. 

मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश को लगी गोली

पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरोह का पर्दाफाश कर तीनों को पकड़ लिया है. घटना कल्याणपुर थाना क्षेत्र के दूधी कगर गांव के पास जुगतखेड़ा रोड की है. पुलिस गुरुवार रात गुनीर तिराहा मोड़ होटल के पास वाहन चेकिंग कर रही थी, तभी तीन संदिग्ध युवक अपाचे बाइक से आते दिखे.

सम्बंधित ख़बरें

Minor wedding
चोरी-छिपे मिला नाबालिग प्रेमी जोड़ा, करा दी शादी 
Child marriage
जंगल में मिलने गए नाबालिग प्रेमी जोड़े को गांव वालों ने पकड़ा, करा दी शादी  
मासूम के पेट से सरिया हुआ आर-पार  
ग्राइंडर मशीन से सरिया काटकर बच्चे को बाहर निकाला.(Photo: Screengrab)
Video: छत से गिरा मासूम, लोहे की सरिया पेट से हुआ आर-पार, हालत नाजुक 
Fatehpur: A massive fire at the firecracker market, several shops turned to ashes.
फतेहपुर की पटाखा मंडी में आग का तांडव, कई दुकानें जलकर खाक, शहर में मचा हड़कंप 

पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन उन्होंने बाइक मोड़कर भागने की कोशिश की. पीछा करते हुए पुलिस टीम दूधी कगर के पास पहुंची, जहां बदमाश बाइक समेत गिर गए और फायरिंग शुरू कर दी.

जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाईं, जिसमें विवेक यादव (23) के पैर में गोली लग गई. घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उसके दो साथी राजन यादव (30) और शिवम (23)  को पुलिस ने घेराबंदी कर दबोच लिया. पुलिस ने उनके पास से तीन तमंचे, कारतूस, 10,480 नकद और एक अपाचे बाइक बरामद की है.

Advertisement

हाइवे पर लूट में शामिल थे आरोपी

डीएसपी प्रगीता यादव ने बताया कि तीनों बदमाश 30 अक्टूबर को हाइवे पर हुई तीन लूट की वारदातों में शामिल थे. उन पर कल्याणपुर थाने में कई आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं. पुलिस अब इनसे पूछताछ कर अन्य वारदातों का खुलासा करने की तैयारी में है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Mokama Election
    Buxar Election
    लव राशिफल
    Gopalganj Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Alinagar MLA
    Chapra Vidhan Sabha
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement