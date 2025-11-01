फतेहपुर में पुलिस-लुटेरों के बीच मुठभेड़, बदमाश को लगी गोली, दो गिरफ्तार



उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में गुरुवार देर रात पुलिस और लुटेरों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जबकि उसके दो साथी पुलिस की घेराबंदी में दबोचे गए. यह वही गिरोह है जो बीते कुछ दिनों से नेशनल हाईवे-2 पर लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहा था.

मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश को लगी गोली

पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरोह का पर्दाफाश कर तीनों को पकड़ लिया है. घटना कल्याणपुर थाना क्षेत्र के दूधी कगर गांव के पास जुगतखेड़ा रोड की है. पुलिस गुरुवार रात गुनीर तिराहा मोड़ होटल के पास वाहन चेकिंग कर रही थी, तभी तीन संदिग्ध युवक अपाचे बाइक से आते दिखे.

पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन उन्होंने बाइक मोड़कर भागने की कोशिश की. पीछा करते हुए पुलिस टीम दूधी कगर के पास पहुंची, जहां बदमाश बाइक समेत गिर गए और फायरिंग शुरू कर दी.

जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाईं, जिसमें विवेक यादव (23) के पैर में गोली लग गई. घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उसके दो साथी राजन यादव (30) और शिवम (23) को पुलिस ने घेराबंदी कर दबोच लिया. पुलिस ने उनके पास से तीन तमंचे, कारतूस, 10,480 नकद और एक अपाचे बाइक बरामद की है.

Advertisement

हाइवे पर लूट में शामिल थे आरोपी

डीएसपी प्रगीता यादव ने बताया कि तीनों बदमाश 30 अक्टूबर को हाइवे पर हुई तीन लूट की वारदातों में शामिल थे. उन पर कल्याणपुर थाने में कई आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं. पुलिस अब इनसे पूछताछ कर अन्य वारदातों का खुलासा करने की तैयारी में है.



---- समाप्त ----