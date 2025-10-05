फतेहपुर: बारिश में कच्चा मकान गिरा, मलबे में दबकर बुजुर्ग की मौत, कई घायल

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में ललौली थाना क्षेत्र के गोझ गांव में शनिवार तड़के बारिश के कारण एक कच्चा मकान अचानक गिर गया. इस हादसे में मकान के अंदर सो रहे पांच लोग मलबे में दब गए. ग्रामीणों की मदद से सभी को निकालकर नजदीकी सीएचसी में भर्ती कराया गया.

हादसे में बुजुर्ग की हुई मौत

पुलिस और स्थानीय प्रशासन के अनुसार मकान में सो रहे लोग सुखरानी (75), हीरालाल (55), हीरा (25), मीना (23) और योगेंद्र (20) थे. हादसे के बाद चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद सभी को मलबे से बाहर निकाला.

प्राथमिक उपचार के बाद चार घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर बताई. इसी दौरान हीरालाल की मौत हो गई. सीओ जाफरगंज दुर्गेश दीप ने बताया कि मकान गिरने की घटना ललौली थाना क्षेत्र के गोझ गांव में हुई.



भारी बारिश के कारण ढहा मकान

उन्होंने कहा कि पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर राहत-बचाव कार्य शुरू किया. पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया. ग्रामीणों ने बताया कि मकान पूरी तरह कच्चा था और लगातार हो रही बारिश के कारण इसकी दीवारें और छत कमजोर हो गई थीं.

इसी वजह से मकान अचानक गिर गया. स्थानीय लोगों ने मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है. मृतक हीरालाल के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. प्रशासन ने कहा है कि प्रभावित परिवार को आर्थिक और अन्य मदद दी जाएगी.



