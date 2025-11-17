फतेहपुर में प्रधानी चुनाव रंजिश के चलते दो पक्षों में बवाल, जमकर चले लाठी-डंडे और पत्थर, 63 लोगों पर FIR

यूपी के फतेहपुर जिले में चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए. बवाल के दौरान दोनों पक्षों से लाठी-डंडे और पत्थरबाजी हुई जिसके चलते मौके पर अफरा-तफरी मच गई. इस दौरान 9 लोग गंभीर रूप से हुए घायल और 5 की हालत नाजुक बताई जा रही है. घायलों को नजदीक के सीएचसी में भर्ती कराया गया और गंभीर रूप से घायल लोगों को जिला अस्पताल से कानपुर रेफर किया गया है.

फतेहपुर पुलिस ने इस मामले में 28 नामजद, 35 अज्ञात समेत 63 लोगों पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर किया है.फिलहाल, पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है. वहीं, एसपी ने तनाव को देखते हुए गांव के चप्पे-चप्पे पर फोर्स भी तैनात कर दी है.

आपको बता दें कि चांदपुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव निवासी अरविंद सिंह पूर्व प्रधान हैं. विपक्षी नरेंद्र सिंह से उसकी प्रधानी के चुनाव की रंजिश है. इसको लेकर शनिवार की रात अरविंद के साथ गांव के ही उसके समर्थक वीर सिंह, शिवबरन सिंह, कल्लू सिंह, जनक सिंह, सौरव सिंह, अवधेश सिंह, रणधीर, बशीर, जुल्फिकार, अन्नू सिंह, तनु सिंह, हरगोविंद, डिंपल, ननका पाल, राम निषाद, रामवीर, अजय राज सिंह, प्रमोद सिंह, सत्यम सिंह और 30 से 35 अज्ञात लोग नरेंद्र के दरवाजे पहुंच गए.

इन लोगों ने हाथों में लाठी-डंडे और ईंट-पत्थर लेकर जान से मारने की नीयत से गाली-गलौज करते हुए घर पर हमला बोल दिया. इस पर वहां मौजूद गांव के ही नरेंद्र के साथ उदय नारायण, शिव नायक, नागेंद्र सिंह, रिंकू और संतराम आदि के बीच झगड़ा शुरू गया. दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे चले और पत्थरबाजी हुई.

घटना से गांव में हड़कंप मच गया. पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. पीड़ित के परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस से की. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और मौके से चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. अब एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है.

