'ऊर्दू-अरबी वाले जब अंग्रेजी पढ़ाने लगते हैं तो...' I Love Muhammad विवाद पर पर बोले योगी के मंत्री संजय निषाद

फतेहपुर में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने I Love Muhammad विवाद पर कहा कि धर्म और आस्था के नाम पर उन्माद फैलाना गलत है. सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखेगी और दोषियों को सजा दिलाएगी. मंत्री ने अफसरों की जवाबदेही पर भी सवाल उठाए और कहा कि जिले में माफिया खत्म करने के लिए नई समितियां बनाई गई हैं. I Love Muhammad विवाद पर बोले कैबिनेट मंत्री संजय निषाद- अरबी पढ़ने वाले लोग जब अंग्रेजी पढ़ाने लगते हैं तो...

कैबिनेट मंत्री संजय निषाद (Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने I Love Muhammad विवाद पर कड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि उर्दू और अरबी पढ़ने वाले लोग जब अंग्रेजी पढ़ाने लगते हैं तो समझा जा सकता है कि राजनीति कहां तक पहुंच गई है. अल्लाह को भी अंग्रेजी पढ़ाने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान और अल्लाह को राजनीति में घसीटना गलत है. उन्माद फैलाने वालों का इलाज सरकार कर रही है.

मंत्री ने कहा कि भारत भारतीयों का है और त्योहार तलवार से नहीं संस्कारों से मनाए जाने चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि जो लोग माहौल खराब करेंगे उन्हें सजा मिलेगी और कानून-व्यवस्था बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है.

I Love Muhammad विवाद पर बोले कैबिनेट मंत्री संजय निषाद

संजय निषाद ने फतेहपुर के अफसरों और कर्मचारियों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि अब अधिकारियों में डर कम हो गया है और तीन-तीन तरह की रिपोर्ट पेश की जा रही हैं. मंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से बनाई गई नई समितियां हर 5 किलोमीटर पर बनाई गई हैं ताकि माफिया पर रोक लगाई जा सके.

त्योहार तलवार से नहीं संस्कारों से मनाए जाने चाहिए

उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजस्व अधिकारी माफियाओं से मिले हुए हैं और गलत रिपोर्ट बनाते हैं. मंत्री ने साफ किया कि सभी टेंडर की जांच कराई जाएगी और दोषियों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. ग्राम सभा के लोगों को ही काम का अवसर दिया जाएगा और बाहरी लोगों को रोका जाएगा.

