scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मुरादाबाद: नकली देसी अंडों पर बड़ा खुलासा, रंग लगाकर बेचे जा रहे 80 हजार से ज्यादा अंडे जब्त

मुरादाबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापे के दौरान एक गोदाम से रंग लगाकर देसी अंडा बनाने का फर्जी कारखाना पकड़ा. टीम को 45,360 रंगीन और 35,640 सफेद अंडे मिले. सभी अंडे जब्त कर गोदाम सील किया गया. अधिकारी रंगे अंडों की सप्लाई की जांच कर रहे हैं. शिकायत पर कई दिनों की निगरानी के बाद यह कार्रवाई की गई.

Advertisement
X
मुरादाबाद में नकली देसी अंडों का बड़ा खुलासा (Photo: Jagat Gautam/ITG)
मुरादाबाद में नकली देसी अंडों का बड़ा खुलासा (Photo: Jagat Gautam/ITG)

मुरादाबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग ने रविवार देर रात एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया. विभाग ने एक गोदाम पर छापा मारकर आर्टिफिशियल कलर से देसी अंडे तैयार करने का पूरा कारखाना पकड़ा. टीम ने मौके से कुल 80 हजार से अधिक अंडे बरामद किए. इनमें 45,360 रंगीन अंडे और 35,640 सफेद अंडे थे जिन्हें रंगकर देसी अंडा बताया जाना था. सभी अंडों को तुरंत जब्त कर लिया गया और पूरे गोदाम को सील कर दिया गया.

अधिकारियों के अनुसार सफेद अंडों को आर्टिफिशियल कलर लगाकर देसी अंडे जैसा रंग दिया जा रहा था. यह रंग स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है. टीम को मौके पर चाय पत्ती का घोल और सिदनूर केमिकल भी मिला जिनका उपयोग अंडे का रंग बदलने में किया जाता था.

खाद्य सुरक्षा विभाग ने आर्टिफिशियल अंडे पकड़े

सम्बंधित ख़बरें

India actually has an egg problem
चमचमाती पैकिंग में बिक रहा जहर! नकली पनीर से बड़ी मुसीबत बन रहे नकली अंडे 
AI edited eggs photo
AI से अंडे की फोटो एडिट की और ऐसे Swiggy से ले लिया रिफंड... X यूजर का दावा 
Eggs For Kids Brain Health (Photo: AI Generated)
बच्चे का दिमाग तेज करने का आसान तरीका, रोज खिलाएं इतने अंडे 
इंदौर के हातौद में गोवर्धन पूजा कार्यक्रम को संबोधित करते CM मोहन यादव.
मोहन यादव का अंडे पर तीखा वार, बोले- संडे हो या मंडे... बेकार की बातें 
CM ने कहा कि गाय का दूध सेहत के फायदेमंद है. (Photo: ITG)
'सेहत के लिए अंडे की जगह पिएं दूध...', CM मोहन यादव ने क्यों दी ये सलाह? 

खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त, राजवंश प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि विभाग को कुछ दिन पहले शिकायत मिली थी कि बाजार में रंग बदलकर अंडे बेचे जा रहे हैं. शिकायत के बाद टीम ने लगभग 12 से 13 दिन तक लगातार निगरानी की और मुखबिर भी लगाया गया. रविवार रात करीब 10 बजे टीम ने गोदाम पर छापा मारा. वहां अंडा व्यापारी और वर्कर मौजूद थे जिनके खिलाफ तहरीर दी गई है.

कैमिकल से बदला जा रहा था अंडों का रंग

Advertisement

अधिकारियों ने बताया कि अंडों का कुल बाजार मूल्य लगभग 3,89,772 रुपये है. साथ ही उन्होंने बताया कि रंगे हुए अंडों की सप्लाई कहां-कहां होती थी इसकी जांच जारी है. विभाग ने संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है. यह कार्रवाई रात 3 बजे तक चलती रही और पूरी प्रक्रिया के बाद गोदाम को सील कर दिया गया. खाद्य सुरक्षा विभाग लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह दे रहा है ताकि ऐसे मिलावटी उत्पादों से बचा जा सके.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement