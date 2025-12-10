scorecardresearch
 
फर्जी दुल्हन, किराए की 'सास'... हिंदू बनकर की शादी... बागपत में सुहागरात के बाद दूल्हे के साथ हो गया कांड

यूपी के बागपत में एक दूल्हा बेहद शातिर तरीके से ठगी का शिकार हो गया. 2 लाख देकर शादी, हिंदू रीति-रिवाज से फेरे, तीन रातें साथ… सब कुछ बिल्कुल असली. लेकिन फिर चौथे दिन जो हुआ वो हैरान कर देने वाला है. दुल्हन मायके जाने की कहकर जेवरात और कैश उड़ा ले गई. पता चला कि दुल्हन फेक थी, नाम, पहचान, मायका, यहां तक कि सास भी किराए पर आई एक महिला थी.

फर्जी शादी रचाकर युवक को ठग लिया. (Photo: Representational)
उत्तर प्रदेश के बागपत में चांदीनगर के ललियाना गांव में रहने वाले युवक ने अपनी शादी के लिए राजू नाम के बिचौलिए को 2 लाख रुपये दिए थे. बिचौलिया युवक को दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में ले गया. वहां एक लड़की और महिला से मिलवाया. कहा कि दुल्हन और उसकी मां हैं. बातचीत में रिश्ता तय हो गया. तय समय पर रस्में शुरू हो गईं. हिंदू रीति-रिवाज से शादी हुई. दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर घर आ गया. तीन रातें सब सामान्य चलता रहा. दुल्हन परिवार की बहू की तरह रही.

इसके बाद चौथे दिन कहानी में ट्विस्ट आ गया. दुल्हन ने मायके जाने का बहाना बनाया. वह जेवरात और 50 हजार रुपये कैश लेकर घर से निकल गई. परिवार को लगा कुछ दिन में लौट आएगी, लेकिन जब कई दिन बीत गए और दुल्हन का कोई फोन नहीं आया, तब शक गहराया.

युवक खुद दुल्हन को लेने उसके मायके पहुंचा, लेकिन वहां जो हुआ, उसे जानकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई. सच सुनकर युवक चकरा गया. दुल्हन नकली, सास नकली, सब कुछ फर्जी था... दूल्हा जब दुल्हन के बताए घर पहुंचा तो पता चला दुल्हन वहां रहती ही नहीं है. इसके अलावा जो औरत सास बनकर गई थी, वो भी किराए पर बुलाई गई एक महिला थी. दुल्हन ने जो नाम बताया वो भी पूरा फर्जी था. पीड़ित का कहना है कि दुल्हन का असली नाम इनाया है, वह मुस्लिम समुदाय की है.

यह भी पढ़ें: शादी की तैयारी के नाम पर लिए 1 लाख 77 हजार रुपये, रामपुर से लुटेरी दुल्हन और उसका साथी गिरफ्तार

युवक यानी दूल्हे को शुरू से आखिर तक पूरी फर्जी शादी का शिकार बनाया गया. अब युवक परेशान है. दुल्हन भी गायब, पैसे भी गए. युवक अब बिचौलिए को साथ लेकर दिल्ली की खाक छान रहा है. लेकिन दुल्हन का कोई सुराग नहीं. अब मामला पुलिस तक पहुंचाने की तैयारी है.

पीड़ित युवक ने कहा कि बिचौलिए ने 2 लाख रुपये लेकर मजनू के टीला में एक लड़की से मेरी शादी कराई थी. दुल्हन 3 दिन साथ रही, फिर मायके गई और वापस नहीं लौटी. घर से कैश और जेवर भी ले गई. जब वहां गए तो वो मिली नहीं. पता चला कि सास भी किसी को फर्जी तरीके से बनाया था. उसका नाम भी फर्जी था. वो मुस्लिम थी, हमें हिंदू बताया गया.

