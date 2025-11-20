scorecardresearch
 

Feedback

'मैंने डिफ्यूज कर दिया है...' युवक ने किया कॉल, कानपुर में बम की सूचना से हड़कंप, आर्मी-NIA ने की जांच

कानपुर कैंट पुलिस के पास बुधवार की शाम एक कॉल आया, जिसने पूरे महकमे में खलबली मचा दी. फोन करने वाले ने दावा करते हुए कहा कि कैंट पोस्ट ऑफिस के पास एक डिब्बे में बम रखा गया है. मैंने उसे डिफ्यूज कर दिया है, आप आकर जांच कर लें. जब टीम ने जांच की मामला फर्जी निकला.

Advertisement
X
मौके पर जांच करने पहुंची टीम. (Photo: Screengrab)
मौके पर जांच करने पहुंची टीम. (Photo: Screengrab)

कानपुर में बुधवार शाम उस समय हड़कंप मच गया, जब कैंट पुलिस को एक युवक द्वारा फर्जी बम की सूचना दी गई. पुलिस के पास आए कॉल पर कहा गया कि पोस्ट ऑफिस के पास रखा बम मैंने खुद डिफ्यूज कर दिया है. इस कॉल के साथ ही पुलिस, आर्मी, एनआईए और बम निरोधक दस्ता तुरंत हरकत में आ गए.

संदिग्ध बॉक्स मिलने के बाद पूरे इलाके को खाली कराया गया और हाई-लेवल सुरक्षा जांच शुरू की गई. बाद में जब बॉक्स से कोई भी विस्फोटक सामग्री न मिलने पर मामला फर्जी निकला, तो पुलिस को पता चला कि कॉल करने वाला युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ है. इस घटना ने सुरक्षा एजेंसियों को कुछ समय के लिए अलर्ट मोड पर ला दिया और पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल बना रहा.

सूचना को गंभीरता से लेते हुए एसीपी कैंट, स्थानीय पुलिस फोर्स, आर्मी यूनिट, एनआईए, एलआईयू और बम निरोधक दस्ता तुरंत मौके पर पहुंचा. वहां मौके पर संदिग्ध बॉक्स दिखा तो तुरंत पूरा क्षेत्र खाली करा लिया गया और सुरक्षा टीम ने जांच-पड़ताल शुरू की.

सम्बंधित ख़बरें

dwarka hc bomb squad
Delhi: द्वारका कोर्ट में बम की सूचना से मचा हड़कंप 
Emergency landing of Indigo flight at Jaipur
इंडिगो फ्लाइट की जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग, बम की सूचना से हड़कंप! 
indigo
दिल्ली से देवघर जा रहे विमान में बम की सूचना से हड़कंप 
यूपी पुलिस (फाइल फोटो)
अयोध्या एक्सप्रेस में बम की सूचना से हड़कंप, स्लीपर कोच में लिखा था- चारबाग स्टेशन पर उड़ा देंगे ट्रेन  
कामायनी एक्सप्रेस में बम की सूचना से चार घंटे मचा रहा हड़कंप, सर्चिंग के बाद दोबारा रवाना हुई ट्रेन 

जांच के दौरान बॉक्स में कोई विस्फोटक नहीं मिला. अंदर केवल सिलिकॉन पेपर, पावर बैंक की बैटरी और एक पेन से लिखा हुआ नोट था. उसमें लिखा था कि मैं ऋषभ जायसवाल. मैंने पावर बैंक में मौजूद न्यूक्लियर रेडियोएक्टिव बम को निष्क्रिय कर दिया है. कृपया मेरे घर आकर इसकी पुष्टि करें.

Advertisement

यह भी पढ़ें: फ्लाइट में बम की झूठी खबर देने के खिलाफ बड़ा एक्शन, 10 सोशल मीडिया हैंडल्स को सरकार ने किया ब्लॉक

युवक के परिजनों ने बताया कि युवक मानसिक रूप से बीमार है. वहीं इस पूरे मामले को लेकर एसीपी आकांक्षा पांडे ने बताया कि बॉक्स में बम जैसी कोई चीज नहीं थी. बॉक्स पर जो पर्ची मिली, उसमें हरबंश मोहाल के रहने वाले ऋषभ जायसवाल का नाम और पता लिखा था.

पुलिस उसके घर पहुंची और पूछताछ की. इस दौरान उसके परिजनों ने बताया कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है और कई वर्षों से उसका इलाज चल रहा है. पुलिस और अन्य एजेंसियों ने क्षेत्र में पूछताछ कर स्थिति की पुष्टि की. अधिकारियों का कहना है कि सूचना झूठी थी, लेकिन फिर भी सुरक्षा के लिहाज से पूरी जांच की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement