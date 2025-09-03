इटावा: पिता की अस्थियां विसर्जित करने गया बेटा नदी में डूबा, 24 घंटे से तलाश जारी

उत्तर प्रदेश के इटावा में एक दुखद घटना सामने आई है. चंबल घाटी की क्वारी नदी में अपने पिता की अस्थियां विसर्जित करते समय एक 22 वर्षीय युवक पानी में डूब गया. पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने तलाशी अभियान चलाया है. 24 घंटे बाद भी उसका पता नहीं चल सका है.

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, यह घटना मंगलवार को इटावा जिले के बिदौरी गांव में हुई. संतोष कुमार तिवारी (22) अपने पिता विनोद तिवारी की अस्थियां और कपड़े विसर्जित करने के लिए क्वारी नदी में उतरे थे. कीचड़ भरे किनारे पर उनका पैर फिसल गया और वह तेज बहाव में बह गए. साथ मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन नदी में मगरमच्छ होने और पानी का बहाव तेज होने के कारण वे सफल नहीं हो पाए. ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई.

घटना की जानकारी मिलते ही उप-मंडल मजिस्ट्रेट ब्रह्मानंद कठेरिया, क्षेत्राधिकारी रामबदन सिंह और वन अधिकारी एस.एन. यादव तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश शुरू कर दी. हालांकि, मंगलवार देर रात तक भी संतोष का शव नहीं मिल पाया. अधिकारियों ने बताया कि तलाशी अभियान जारी है और हर संभव प्रयास किया जा रहा है.

यह घटना संतोष के परिवार के लिए दोहरा दुख लेकर आई है. अभी उन्होंने अपने पिता को खोया ही था कि अब उनके बेटे के डूबने से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. इस हादसे से इलाके में शोक का माहौल है.

