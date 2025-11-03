scorecardresearch
 

इटावा: नाबालिग मुस्लिम लड़की की सोशल मीडिया पर देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणी, पुलिस का एक्शन होते ही मांगी माफी

इटावा में एक नाबालिग लड़की ने सोशल मीडिया पर फॉलोवर बढ़ाने के लिए देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणी वाला वीडियो पोस्ट किया. वीडियो वायरल होते ही हिंदू संगठनों ने विरोध किया और पुलिस ने FIR दर्ज कर कार्रवाई की. बाद में लड़की ने परिवार के साथ वीडियो बनाकर माफी मांगी और कहा कि गुस्से में ऐसा किया. पुलिस ने बीएनएस की धारा 196 में केस दर्ज किया है.

नाबालिग मुस्लिम लड़की ने किया देवी-देवताओं का अपमान (Photo: Screengrab)
नाबालिग मुस्लिम लड़की ने किया देवी-देवताओं का अपमान (Photo: Screengrab)

इटावा में सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करना एक नाबालिग मुस्लिम लड़की को भारी पड़ गया. लड़की ने इंस्टाग्राम पर फॉलोवर बढ़ाने के लिए हिंदू देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणी वाला वीडियो डाला. यह वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया और हिंदू संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया. विरोध बढ़ने के बाद पुलिस हरकत में आई और कार्रवाई की.

हिंदू सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप शर्मा ने कहा कि लड़की ने भगवान राम, माता सीता और काली मां सहित देवी-देवताओं पर गलत टिप्पणी की थी. उन्होंने बताया कि यह वीडियो सामने आने के बाद लोगों में रोष फैला और संगठन की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की. उन्होंने आरोप लगाया कि यह सिर्फ एक लड़की का मामला नहीं हो सकता, इसके पीछे साजिश हो सकती है. उन्होंने प्रशासन से जांच और उचित कार्रवाई की मांग की.

नाबालिग मुस्लिम लड़की ने किया विवादित पोस्ट

इस मामले पर सीओ सिटी अभय नारायण राय ने बताया कि मामला थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र से जुड़ा है. लड़की ने फॉलोवर बढ़ाने के लिए यह वीडियो बनाया था. पुलिस ने FIR दर्ज करते हुए लड़की, उसके माता-पिता और उसके एक दोस्त पर बीएनएस की धारा 196 के तहत कार्रवाई की है.

परिवार के साथ दूसरा वीडियो जारी कर मांगी माफी

वीडियो विवाद बढ़ने के बाद लड़की ने मास्क लगाकर अपने परिवार के साथ दूसरा वीडियो जारी किया, जिसमें उसने माफी मांगते हुए कहा कि उसने गुस्से में आकर गलत बात बोल दी थी और अब ऐसे वीडियो नहीं बनाएगी. पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर नफरती या भड़काऊ सामग्री पोस्ट करने वालों पर आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
