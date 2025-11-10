scorecardresearch
 

इटावा: घर के बाहर लाठी-डंडे से पीटा, अधमरा छोड़ भागे... अब लॉकअप से लंगडाते निकले हमलावर, पुलिस ने किया 'इलाज'

इटावा के बढ़पुरा में 8 नवंबर की रात पुरानी रंजिश में राजेश कुमार सिंह को घर से घसीटकर लाठी-डंडों से बेरहमी से पीटा गया. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चार हमलावरों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने उनके पास से खून से सने डंडे और घटना में इस्तेमाल दो स्कॉर्पियो कारें बरामद की हैं.

इटावा में शख्स की बेरहमी से पिटाई (Photo- ITG)
इटावा में शख्स की बेरहमी से पिटाई (Photo- ITG)

उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में एक शख्स को घर से घसीटकर बड़ी बेरहमी से पीटा गया. लाठी-डंडे से पिटाई के चलते शख्स लहूलुहान हो गया. अधमरी हालत में दबंग उसे छोड़कर मौके से फरार हो गए. पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई. सूचना मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई और चार हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी लॉकअप से लंगडाते हुए बाहर निकले. 

आपको बता दें कि ये मामला इटावा के थाना बढ़पुरा क्षेत्र का है, जहां मारपीट करके एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल करने के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से खून से सना डंडा, एक लकड़ी की ठोस पाटी और घटना में इस्तेमाल दो स्कॉर्पियो भी बरामद की हैं. 

घटना 8 नवंबर की रात की है. घायल का नाम राजेश कुमार सिंह है. वह चकरनगर रोड उदी मोड़ के निवासी हैं. उन्होंने थाना बढ़पुरा में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश को लेकर उन पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए. तहरीर मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेकर मुकदमा दर्ज किया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी. 

सीओ आयुषी सिंह ने बताया पुलिस ने छापेमारी कर जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनमें मुकेश गब्बर सिंह (45 वर्ष), ध्रुव सिंह (28 वर्ष), राहुल यादव (27 वर्ष) और सुधीर सिंह (30 वर्ष) शामिल हैं. ये सभी आरोपी थाना बढ़पुरा क्षेत्र के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं. 

पुलिस के मुताबिक, घटना के दौरान मारपीट के लिए लकड़ी की पाटी और बांस के डंडे का इस्तेमाल किया गया. साथ ही सफेद और काले रंग की दो स्कॉर्पियो कारें भी कब्जे में ली गई हैं, जिनका प्रयोग आरोपी घटना के समय कर रहे थे. 

पुलिस ने इस मामले में गंभीर धाराएं समेत 7 CLA एक्ट में कार्रवाई की है. आगे की विवेचना में पुलिस ने प्रकरण में धारा 109 बीएनएस की वृद्धि भी कर दी है. चारों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जेल भेज दिया गया है. 

---- समाप्त ----
