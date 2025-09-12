scorecardresearch
 

इटावा में वन माफिया का दु्स्साहस... पेड़ काटने से रोका तो रेंजर पर कुल्हाड़ी से किया जानलेवा हमला

यूपी में इटावा के लवेदी इलाके में माफिया ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया. पुलिस का कहना है कि रेंजर भानु प्रताप सिंह पर कुल्हाड़ी से अटैक हुआ, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए. गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

माफिया ने वन विभाग की टीम पर किया अटैक. (Photo: ITG)
UP News: इटावा में माफिया ने दबंगई दिखाते हुए वन विभाग की टीम पर जानलेवा हमला कर दिया. इसमें रेंजर भानु प्रताप सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए. यह घटना तब हुई, जब रेंजर अपनी टीम के साथ गश्त कर जंगल से लौट रहे थे. इसी दौरान उन्होंने कुछ लोगों को पेड़ काटते देखा और रोकने की कोशिश की. इसी दौरान माफिया ने हमला बोल दिया.

इस हमले के बाद रेंजर लहूलुहान हो गए, उनके सिर में गहरी चोट आई है. उन्हें तुरंत जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर बाद में उन्हें रेफर कर दिया गया. 

घायल रेंजर भानु प्रताप सिंह ने बयान दिया कि हमला सुनियोजित था. इसमें हिस्ट्रीशीटर वन माफिया का हाथ है. उनका कहना है कि माफिया ने पहले से ही योजना बनाकर उन्हें निशाना बनाया, क्योंकि वह लंबे समय से अवैध कटाई को लेकर कार्रवाई कर रहे थे.

यह भी पढ़ें: MP: कॉन्स्टेबल का लाठी से फोड़ दिया सिर और भाले से करने लगे गाड़ी पंचर, रेत माफिया ने कर दिया पुलिस पर जानलेवा हमला

इस मामले को लेकर इटावा के डीएफओ विकास नायक ने कहा कि घटना गंभीर है और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया जा रहा है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिलकर शिकायत भी दर्ज करा दी गई है. पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में जुट गई हैं और इलाके की नाकेबंदी कर जांच तेज कर दी गई है.

फिलहाल पुलिस और वन विभाग दोनों मिलकर आरोपियों की तलाश कर रहे हैं. प्रशासन का कहना है कि हमलावरों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

