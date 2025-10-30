scorecardresearch
 

इटावा में दलित युवक को मुर्गा बनाकर पीटा, जातिसूचक गालियां दीं, वीडियो वायरल, तीन आरोपी नामजद

इटावा के भरथना में एक दलित युवक को दबंगों ने सड़क पर मुर्गा बनाकर पीटा और वीडियो वायरल कर दिया. पीड़ित की शिकायत पर तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट में केस दर्ज हुआ. पुलिस ने सोशल मीडिया पर फैल रही गलत खबरों का खंडन किया है और जांच जारी है.

दलित युवक को पीटा (File Photo: Amit Tiwari/ITG)
इटावा जिले के भरथना थाना क्षेत्र में दलित युवक को बेइज्जत और पीटे जाने का मामला सामने आया है. कुछ दबंगों ने एक युवक को सड़क पर मुर्गा बनाकर पीटा और घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. इस वारदात के बाद इलाके में चर्चा का माहौल है और पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है.

यह घटना भरथना कस्बे के रानी नगर मोहल्ले की है. यहां रहने वाले सुमित दिवाकर ने थाने में तहरीर देकर बताया कि पुराना भरथना मोहल्ला निवासी नंदन गुप्ता, लड्डू गुप्ता और सत्येंद्र कुमार ने उसे बीच सड़क पर रोककर पहले जातिसूचक गालियां दीं. इसके बाद उसे मुर्गा बनाकर बेरहमी से पीटा गया. पीड़ित के अनुसार आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी. घटना 8 अक्टूबर की है और वीडियो सामने आने के बाद मामला दोबारा चर्चा में आया.

दलित युवक को बेरहमी से पीटा

पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने एससी-एसटी एक्ट समेत संबंधित धाराओं में केस पंजीकृत किया है. पुलिस का कहना है कि वीडियो की जांच चल रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस ने दर्ज किया केस

ग्रामीण पुलिस अधीक्षक श्रीचंद्र ने बताया कि थाने पर शिकायत दर्ज होते ही मामला संज्ञान में लिया गया. साथ ही उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर चल रही कुछ भ्रामक खबरें गलत हैं और जांच में ऐसी कोई दूसरी घटना नहीं मिली है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी जानकारी की सत्यता की पुष्टि करें.
 

