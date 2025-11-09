scorecardresearch
 

एटा में BJP के पूर्व सभासद के भाई की गोली मारकर हत्या, रेलवे ट्रैक पर मिला शव

एटा में पूर्व सभासद के भाई हामिद अली उर्फ़ पप्पू की गोली मारकर हत्या कर दी गई. रविवार सुबह रेलवे ट्रैक पर शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. परिजनों ने रंजिश से इनकार किया है. एटा SSP एटा श्याम नारायण सिंह मौके पर पहुंचे और SOG सहित कई टीमों को जांच में लगाया. पुलिस CCTV और कॉल डिटेल्स के आधार पर हत्यारों की तलाश में जुटी है.

बीजेपी नेता की हत्या से हड़कंप (Photo: Screengrab)
एटा में रविवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला. पुलिस जांच में पता चला कि मृतक हामिद अली उर्फ़ पप्पू है, जो बीजेपी नेता और पूर्व सभासद कपिल अहमद के छोटे भाई थे. इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे शहर को दहला दिया है. शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हुआ कि हामिद अली की गोली मारकर हत्या की गई है.

रेलवे ट्रैक पर मिली लाश

घटना कोतवाली नगर क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास की है, जहां सुबह टहलने गए लोगों ने रेलवे ट्रैक पर शव देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके को सील कर जांच शुरू की. शव की पहचान होने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. हालांकि परिवार ने किसी से रंजिश या विवाद से इंकार किया है.

पुलिस के अनुसार, मृतक को सिर या सीने में गोली लगी है. फिलहाल हत्या किसने और क्यों की, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है. घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. पुलिस ने मृतक के मोबाइल फोन के कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन की भी जांच शुरू कर दी है ताकि घटना की सच्चाई सामने आ सके.

हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए SOG गठित

एटा के SSP श्याम नारायण सिंह खुद फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और जांच का जिम्मा संभाला. उन्होंने बताया कि 'घटना की हर एंगल से जांच की जा रही है. SOG सहित कई टीमों को लगाया गया है. बहुत जल्द हत्यारों को पकड़ लिया जाएगा.'

स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक हामिद अली काफी मिलनसार स्वभाव के थे और किसी से उनका कोई झगड़ा नहीं था. वहीं, पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हर संभावना पर काम कर रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है.

 

