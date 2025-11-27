scorecardresearch
 
गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट पर अंतिम संस्कार के लिए मुर्दे का कफन हटाकर देखा तो सब हो गए हैरान, दो गिरफ्तार, दो फरार

हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर स्थित ब्रजघाट पर चार युवक प्लास्टिक के पुतले का अंतिम संस्कार करने पहुंचे. शक होने पर स्थानीय लोगों और नगरपालिका कर्मचारियों ने दो युवकों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया. दो युवक मौके से फरार हो गए. पुलिस को आशंका है कि मामला किसी बड़ी धोखाधड़ी या आपराधिक साजिश से जुड़ा हो सकता है.

प्लास्टिक के पुतले का अंतिम संस्कार (Photo: Screengrab)
हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर स्थित गंगा घाट पर गुरुवार को एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां चार युवक एक प्लास्टिक के पुतले को शव बताकर उसका अंतिम संस्कार करने पहुंचे थे. जब स्थानीय लोगों को शक हुआ, तो उन्होंने जांच की और दो युवकों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया. दो अन्य युवक मौके से फरार हो गए. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है.

मामला ब्रजघाट का है, जहां प्रत्यक्षदर्शी विशाल ने बताया कि चार युवक हरियाणा नंबर की i20 कार में पहुंचे. उनके पास एक शव जैसा पैक किया हुआ शरीर था. वे बिना किसी धार्मिक विधि के सीधा उसे जलाने की तैयारी करने लगे. यह देखकर वहां मौजूद लोगों को शक हुआ.

प्लास्टिक के पुतले का अंतिम संस्कार 

लोगों ने आगे बढ़कर कफन हटाया तो सभी चौंक गए. शव की जगह प्लास्टिक का पुतला रखा हुआ था. इसके बाद स्थानीय लोगों और नगरपालिका में जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने वाले कर्मचारियों ने दो युवकों को पकड़ लिया. तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और पकड़े गए युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया गया.

लोगों का मानना है कि यह मामला किसी बड़ी धोखाधड़ी या साजिश से जुड़ा हो सकता है. आशंका जताई जा रही है कि किसी जीवित व्यक्ति को मृत दिखाकर बीमा राशि हड़पने की कोशिश की जा रही थी, या किसी अपराधी को मृत घोषित कर बचाने की योजना हो सकती थी. इसके अलावा किसी बड़े अपराध की तैयारी की संभावना भी बताई जा रही है.

गढ़ कोतवाली के इंस्पेक्टर मनोज बालियान ने बताया कि दो लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. मौके से हरियाणा नंबर की i20 कार भी बरामद हुई है. पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि पुतले को शव बताकर अंतिम संस्कार कराने की असली वजह क्या थी. 

पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है

फिलहाल पुलिस फरार दो अन्य युवकों की तलाश कर रही है और पूरे मामले की जांच जारी है. घटना के बाद ब्रजघाट और आसपास के क्षेत्रों में मामले को लेकर चर्चा तेज है.
 

---- समाप्त ----
