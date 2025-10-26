scorecardresearch
 

लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर हादसा... डबल डेकर बस बनी आग का गोला, 39 यात्रियों को सुरक्षित निकाला

लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर दिल्ली से गोंडा जा रही डबल डेकर बस अचानक आग का गोला बन गई. बस के टायर में अचानक लगी, जिसके बाद कुछ ही मिनटों में पूरी बस चपेट में आ गई. हालांकि, मौके पर मौजूद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने समय रहते सभी 39 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

धू-धूकर जल गई डबल डेकर बस. (Photo: ITG)
UP News: लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर गंभीर हादसा हो गया. दिल्ली से गोंडा जा रही एक डबल डेकर वातानुकूलित बस में भीषण आग लग गई, जिससे बस पूरी तरह जलकर राख हो गई. राहत की बात यह रही कि बस में सवार सभी 39 यात्री सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए. यह घटना सुबह करीब 4:45 बजे थाना काकोरी क्षेत्र के रेवरी टोल प्लाजा के पास हुई.

जानकारी के मुताबिक, बस दिल्ली से लखनऊ होते हुए गोंडा जा रही थी. बस जब रेवरी टोल प्लाजा से लगभग 500 मीटर पहले पहुंची, तभी उसके पिछले टायर में अचानक आग लग गई. कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी बस धुएं व लपटों से घिर गई.

बस चालक जगत सिंह ने बताया कि जब उसने धुआं उठते देखा तो तुरंत बस को सड़क किनारे रोका और यात्रियों को नीचे उतरने के लिए कहा. चालक और परिचालक की सूझबूझ के चलते सभी यात्री समय रहते बस से बाहर निकल आए, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई.

सूचना मिलते ही काकोरी थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई. फायर टीम ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया. आग इतनी भीषण थी कि बस की छत से लेकर सीटें तक जलकर राख हो गईं. पुलिस ने बताया कि किसी यात्री को कोई चोट नहीं आई और सभी सुरक्षित हैं.

पुलिस के अनुसार, आग लगने की संभावित वजह शॉर्ट सर्किट या टायर के ओवरहीट होने की मानी जा रही है. फिलहाल आग के सही कारणों की जांच की जा रही है. घटना के बाद बस मालिक श्यामलाल गोले से संपर्क किया गया. उन्होंने तुरंत दूसरी बस की व्यवस्था कर यात्रियों को उनके गंतव्य गोंडा भेजा. बस को फिलहाल एक्सप्रेस-वे के किनारे हटा दिया गया है और आवागमन पूरी तरह सामान्य है.

