scorecardresearch
 

Feedback

उन्नाव की ज्वैलरी शॉप की रखवाली करता कुत्ता ‘टायसन’, गले में पहनता है सोने की चैन

उन्नाव के गांधी नगर में एक ज्वैलरी शॉप की रखवाली कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं बल्कि एक देशी कुत्ता करता है. इस कुत्ते का नाम टायसन है, जो एक भारी सोने की चैन पहनकर दूकान की सुरक्षा करता है. सोशल मीडिया पर टायसन के अंदाज की खूब चर्चा है और लोग उसे देखने आते हैं.

Advertisement
X
कुत्ता गले में पहनता है सोने की चैन (Photo: Screengrab)
कुत्ता गले में पहनता है सोने की चैन (Photo: Screengrab)

उन्नाव के गांधी नगर इलाके में स्थित एक ज्वैलरी शॉप इन दिनों चर्चा में है. वजह कोई महंगी ज्वैलरी नहीं बल्कि दुकान की रखवाली करने वाला एक देशी कुत्ता है. राधा कृष्ण ज्वैलर्स नाम की इस दुकान के मालिक कृपाशंकर जयसवाल ने सिक्योरिटी गार्ड की जगह अपने देशी कुत्ते को दुकान की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी है.

इस कुत्ते का नाम टायसन है. टायसन न केवल दुकान की रखवाली करता है बल्कि गले में एक भारी सोने की चैन पहनता है. टायसन को देखने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं. उसका वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. ऐसा दावा किया जा रहा है कि यह सोने की चैन करीब 50 तोले की है. 

ज्वैलरी शॉप की रखवाली करता है कुत्ता

सम्बंधित ख़बरें

dog and man
पहले कुत्ता आया या इंसान...जानिए धरती पर पहले किसका था राज  
Dogs Issue Ved Puran Yudhisthir Story
पौराणिक कथाओं में भी मुख्य किरदार रहा कुत्ता, इंद्र के शाप से है घी न हजम होने का संबंध 
Mother threw the newborn in a sack
मां ने नवजात को बोरी में डालकर कूड़े में फेंका, आवारा कुत्ता घसीटने लगा, तभी आई रोने की आवाज 
Pet dog encounters snake in Mirzapur (representational photo)
आखिरी सांस तक लड़ा... मालिक को बचाने के लिए कोबरा से भिड़ा कुत्ता, VIDEO 
unnao news
उन्नाव: पत्नी ने पीटा तो कुएं में कूदा पति 

दुकानदार ने बताया कि टायसन दुकान के अंदर और बाहर दोनों जगह निगरानी करता है. जब कोई ग्राहक आता है तो वह पहले उसे सूंघकर पहचानता है. वह दुकान के आसपास किसी भी अनजान व्यक्ति पर नजर रखता है. टायसन का यह अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है.

गले में पहनता है एक भारी की चैन

लोगों का कहना है कि आजकल जहां दुकानों पर सुरक्षा के लिए गार्ड और सीसीटीवी लगाए जाते हैं, वहीं कृपाशंकर जयसवाल ने देशी कुत्ते को सिक्योरिटी गार्ड बना कर अनोखा उदाहरण पेश किया है. हालांकि दुकानदार ने टायसन की सोने की चैन की कीमत पर कुछ भी कहने से इनकार किया. सोशल मीडिया पर चर्चा है कि टायसन ने 50 तोले की चैन पहन रखी है. चाहे चैन 50 तोले की हो या 5 तोले की, लेकिन टायसन के स्टाइल और वफादारी ने सबका दिल जीत लिया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    लव राशिफल
    Raghopur Election
    Bihar Election Result 2025
    आज का राशिफल
    Mokama Election
    Bihar Election 2025
    Buxar Election
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement