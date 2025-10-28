उन्नाव की ज्वैलरी शॉप की रखवाली करता कुत्ता ‘टायसन’, गले में पहनता है सोने की चैन

उन्नाव के गांधी नगर इलाके में स्थित एक ज्वैलरी शॉप इन दिनों चर्चा में है. वजह कोई महंगी ज्वैलरी नहीं बल्कि दुकान की रखवाली करने वाला एक देशी कुत्ता है. राधा कृष्ण ज्वैलर्स नाम की इस दुकान के मालिक कृपाशंकर जयसवाल ने सिक्योरिटी गार्ड की जगह अपने देशी कुत्ते को दुकान की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी है.

इस कुत्ते का नाम टायसन है. टायसन न केवल दुकान की रखवाली करता है बल्कि गले में एक भारी सोने की चैन पहनता है. टायसन को देखने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं. उसका वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. ऐसा दावा किया जा रहा है कि यह सोने की चैन करीब 50 तोले की है.

ज्वैलरी शॉप की रखवाली करता है कुत्ता

दुकानदार ने बताया कि टायसन दुकान के अंदर और बाहर दोनों जगह निगरानी करता है. जब कोई ग्राहक आता है तो वह पहले उसे सूंघकर पहचानता है. वह दुकान के आसपास किसी भी अनजान व्यक्ति पर नजर रखता है. टायसन का यह अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है.

गले में पहनता है एक भारी की चैन

लोगों का कहना है कि आजकल जहां दुकानों पर सुरक्षा के लिए गार्ड और सीसीटीवी लगाए जाते हैं, वहीं कृपाशंकर जयसवाल ने देशी कुत्ते को सिक्योरिटी गार्ड बना कर अनोखा उदाहरण पेश किया है. हालांकि दुकानदार ने टायसन की सोने की चैन की कीमत पर कुछ भी कहने से इनकार किया. सोशल मीडिया पर चर्चा है कि टायसन ने 50 तोले की चैन पहन रखी है. चाहे चैन 50 तोले की हो या 5 तोले की, लेकिन टायसन के स्टाइल और वफादारी ने सबका दिल जीत लिया है.

---- समाप्त ----