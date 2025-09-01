scorecardresearch
 

Feedback

इटावा: पालतू कुत्ते ने गर्दन पकड़कर नोंचा, 11 साल के मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत

इटावा के गाड़ीपुरा में 11 साल के बच्चे की पालतू कुत्ते के हमले से मौत हो गई. पोस्टमार्टम में गर्दन पर गहरे जख्म और अधिक खून बहने से मौत की पुष्टि हुई. बच्चे की बुआ की शिकायत पर कुत्ते के मालिक पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसको गिरफ्तार किया गया है.

Advertisement
X
इटावा में कुत्ते को हमले में 11 साल के बच्चे की जान चली गई (Photo: ITG)
इटावा में कुत्ते को हमले में 11 साल के बच्चे की जान चली गई (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में कुत्ते के हमले से मौत का डरा देने वाला मामला सामने आया है. यहां कोतवाली इलाके के 'गाड़ीपुरा में कुत्ते के हमले में बच्चे की मौत हो गई. मामले में कुत्ते के मालिक रितिक को गैर इरादतन हत्या की धाराओं में गिरफतार कर जेल भेज दिया गया है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि 11 साल के बच्चे आहिल की मौत पालतू फीमेल डॉग लूसी के हमले से ही हुई है. रिपोर्ट में गर्दन में गहरे काटने के निशान मिले हैं. आत्यधिक खून बहने से हुई मौत का खुलासा होने के बाद लूसी के मालिक ऋतिक को पुलिस ने गैर इरादातन हत्या के मामले में गिरफ्तार करके जेल भेजकर कार्यवाही की है.

गाड़ीपुरा निवासी मृतक की बुआ नसीम की तहरीर पर कुत्ते के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. दर्ज प्राथमिकी में शिकायत में लिखा गया है कि उनका भतीजा आहिल रोज की तरह कबाड़ बीनने निकला था. बीते शुक्रवार सुबह जब वह लालपुरा नई बस्ती में आरोपी रितिक के घर के पास पहुंचा तो रितिक ने अपने पालतू कुत्ते लूसी 'को भड़काया जिससे लूसी ने आहिल पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह नोंच डाला.

सम्बंधित ख़बरें

कुत्ते के हमले में घायल इलियास और डिलीवरी बॉय पर अटैक करने वला कुत्ता.
कुत्ते के हमले से बचने के लिए तीसरी मंजिल से कूदा डिलीवरी बॉय, केस दर्ज 
मां बनी ढाल, कुत्ते के हमले से बेटे की जान बचाई!
मां ने बेटे को बचाने के लिए खुद को बना लिया ढाल, कुत्ते के हमले से यूं बचाई जान 
etawa news
इटावा में दिखा कुत्ते का आतंक 
After the murder, the pet dog bit him on the neck
इटावा में आठ वर्षीय बालक की संदिग्ध मौत, परिजनों ने हत्या कर कुत्ते से कटवाने का लगाया आरोप 
The Imam of the mosque arrested for buying and selling illegal pistols
मस्जिद के इमाम समेत पांच गिरफ्तार, अवैध असलहा सौदे का पर्दाफाश 
Advertisement

गंभीर रूप से घायल मासूम ने मौके पर ही दम तोड़़ दिया. मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि आहिल की चीख सुनकर मोहल्ले के लोग दौड़े लेकिन तब तक कुत्ते ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमर्टम के लिए भेजा और आरोपी रितिक को गिरफ्तार कर हत्या का मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया.

कोतवाली सदर क्षेत्र के क्षेत्राधिकार अभय नारायण राय ने बताया कि प्राप्त तहरीर में सूचना प्राप्त हुई थी कि पालतू कुत्ते को उकसाकर एक बच्चे पर हमला करने से बच्चे की मौत हो गई थी, कुत्ते के मालिक को हिरासत में लेकर कार्रवाई की गई है. अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement