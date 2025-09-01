इटावा: पालतू कुत्ते ने गर्दन पकड़कर नोंचा, 11 साल के मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत

उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में कुत्ते के हमले से मौत का डरा देने वाला मामला सामने आया है. यहां कोतवाली इलाके के 'गाड़ीपुरा में कुत्ते के हमले में बच्चे की मौत हो गई. मामले में कुत्ते के मालिक रितिक को गैर इरादतन हत्या की धाराओं में गिरफतार कर जेल भेज दिया गया है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि 11 साल के बच्चे आहिल की मौत पालतू फीमेल डॉग लूसी के हमले से ही हुई है. रिपोर्ट में गर्दन में गहरे काटने के निशान मिले हैं. आत्यधिक खून बहने से हुई मौत का खुलासा होने के बाद लूसी के मालिक ऋतिक को पुलिस ने गैर इरादातन हत्या के मामले में गिरफ्तार करके जेल भेजकर कार्यवाही की है.

गाड़ीपुरा निवासी मृतक की बुआ नसीम की तहरीर पर कुत्ते के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. दर्ज प्राथमिकी में शिकायत में लिखा गया है कि उनका भतीजा आहिल रोज की तरह कबाड़ बीनने निकला था. बीते शुक्रवार सुबह जब वह लालपुरा नई बस्ती में आरोपी रितिक के घर के पास पहुंचा तो रितिक ने अपने पालतू कुत्ते लूसी 'को भड़काया जिससे लूसी ने आहिल पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह नोंच डाला.

गंभीर रूप से घायल मासूम ने मौके पर ही दम तोड़़ दिया. मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि आहिल की चीख सुनकर मोहल्ले के लोग दौड़े लेकिन तब तक कुत्ते ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमर्टम के लिए भेजा और आरोपी रितिक को गिरफ्तार कर हत्या का मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया.

कोतवाली सदर क्षेत्र के क्षेत्राधिकार अभय नारायण राय ने बताया कि प्राप्त तहरीर में सूचना प्राप्त हुई थी कि पालतू कुत्ते को उकसाकर एक बच्चे पर हमला करने से बच्चे की मौत हो गई थी, कुत्ते के मालिक को हिरासत में लेकर कार्रवाई की गई है. अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जा रही है.

