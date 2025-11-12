scorecardresearch
 

डॉ. अदील की शादी में गए थे साथी डॉक्टर बाबर, बोले- सामने फोन पर कश्मीरी में बात करते थे, पर कोई नहीं समझता था

सहारनपुर में गिरफ्तार डॉ. अदील के साथी डॉ. बाबर ने Aaj Tak से बातचीत में बताया कि अदील अक्सर कश्मीरी भाषा में फोन पर बात करते थे. बाबर ने कहा कि अदील स्वभाव से बेहद शांत और मिलनसार थे. हाल ही में उनकी शादी 4 अक्टूबर को कश्मीर में हुई थी, जिसमें बाबर भी शामिल हुए थे.

डॉक्टर आदिल (Photo: Rahul Kumar/ITG)
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में डॉक्टर अदील की गिरफ्तारी के बाद उनके साथ काम करने वाले डॉक्टर बाबर ने बड़ा खुलासा किया है. Aaj Tak से एक्सक्लूसिव बातचीत में डॉक्टर बाबर ने बताया कि आदील अक्सर सबके सामने फोन उठाकर कश्मीरी भाषा में बात किया करते थे. लेकिन किसी को समझ नहीं आता था कि वो क्या बोल रहे हैं.

डॉ. बाबर ने बताया कि आदील का स्वभाव बहुत शांत था. वो कभी किसी से बहस या विवाद नहीं करते थे. मरीजों के साथ उनका व्यवहार बहुत विनम्र था. वो हर दिन समय पर एक्टिवा से अस्पताल आते थे और सहारनपुर की मानकमऊ कॉलोनी में किराये के मकान में रहते थे.

डॉक्टरआदील शांत स्वभाव के हैं 

डॉ. बाबर ने बताया कि आदील मार्च महीने में अस्पताल से जुड़े थे. शुरुआत में वे सभी को एक सामान्य डॉक्टर की तरह लगे. उनके व्यवहार में कभी कोई संदिग्ध बात महसूस नहीं हुई. बाबर ने यह भी बताया कि डॉक्टर आदील की शादी हाल ही में 4 अक्टूबर को कश्मीर में हुई थी. शादी में अस्पताल के चार से पांच डॉक्टर और स्टाफ शामिल हुए थे.

कश्मीर में हुई थी डॉक्टर आदिल की शादी

बाबर खुद भी शादी में गए थे और सबकुछ सामान्य लगा था. लेकिन श्रीनगर पुलिस की कार्रवाई और आदील की गिरफ्तारी के बाद अस्पताल में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. एजेंसियों ने अस्पताल स्टाफ से पूछताछ की है. बाबर ने कहा कि यकीन करना मुश्किल है कि इतना शिक्षित और शांत व्यक्ति किसी साजिश में शामिल हो सकता है.

