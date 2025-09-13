scorecardresearch
 

'बेटी ने नहीं किया प्रेमानंद महाराज का अपमान', घर पर फायरिंग के बाद बोले एक्ट्रेस दिशा पाटनी के पिता

अनिरुद्धाचार्य के महिलाओं पर दिए बयान को लेकर शुरू हुआ विवाद अब प्रेमानंद महाराज तक जा पहुंचा है. बरेली में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी की बहन खुशबू ने सफाई दी है कि उनका बयान अनिरुद्धाचार्य के लिए था, न कि प्रेमानंद महाराज के लिए. सोशल मीडिया पर उनकी टिप्पणी को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया. बता दें कि प्रेमानंद महाराज के अपमान का हवाल देकर अज्ञात बदमाशों ने बरेली में दिशा पाटनी के घर पर गोली चलाई थी.

दिशा पाटनी के घर पर चली गोली (Photo: ITG)
कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के महिलाओं पर दिए बयान पर अभिनेत्री दिशा पाटनी की बहन की टिपप्पणी से शुरू हुए विवाद ने अब खतरनाक मोड़ ले लिया है. यह विवाद अब प्रेमानंद महाराज तक जा पहुंचा है. घर पर फायरिंग के बाद दिशा की बहन खुशबू पाटनी ने सफाई दी है कि उनका बयान अनिरुद्धाचार्य के लिए था, न कि प्रेमानंद महाराज के लिए. सोशल मीडिया पर उनकी टिप्पणी को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया. उनके घर पर हुए हमले में दो संदिग्ध बाइक सवारों की भूमिका सामने आई है.

बेटी ने नहीं किया किसी का अपमान: दिशा के पिता

यूपी के बरेली में घर पर हुए हमले को लेकर दिशा और खुशबू पाटनी के पिता ने बताया, 'दो लोग थे और एक हेलमेट पहने हुए अपाचे बाइक चला रहा था और दूसरे के पास हेलमेट नहीं था, उसके हाथ में माउज़र था. लगभग 3:30 बजे हमला हुआ. हमारे पास कई कुत्ते हैं, कोई अनजान व्यक्ति कॉलोनी में प्रवेश करता है तो जोर-जोर से दरवाजा पीटने लगते हैं. उन्होंने एक दो फायर किया और वहां से चले गए. 

disha house

वहीं उन्होंने अपनी बेटी की टिप्पण्णी का बचाव करते हुए कहा, सबको अपनी बात कहने और बोलने का अधिकार है. श्री अनुरुद्धाचार्य जी ने महिलाओं के बारे में एक छोटी सी टिप्पणी की थी कि महिलाएं अगर चौबीस-पच्चीस साल की होती हैं तो मुंह मार के आती हैं ये उनका अपना सोचना था, लेकिन मेरी बेटी महिला है और आर्मी से है तो उसने कहा कि कोई भी महिलाओं का अपमान नहीं कर सकते.

उन्होंने कहा, 'इतनी बात उसने कही थी लेकिन उसकी इस बात को तोड़ मरोड़ कर उसको प्रेमानंद जी के साथ जोड़ दिया गया , प्रेमानंद जी तो हमारे पूज्यनीय है. मैं तो कई बार कह चूका हूं अगर मौका मिले तो प्रेमानंद जी का आशीर्वाद लेना है.' 

वहीं उन्होंने हमले को लेकर कहा, गोल्डी बरार गैंग ट्वीट के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं. जब पुलिस नतीजे पर पहुंचेगी तभी हम इस बारे में कुछ कह सकेंगे.

खुशबू पाटनी ने भी दी सफाई

दिशा की बहन खुशबू पाटनी ने अनिरुद्धाचार्य के बयान पर कहा था, 'आप कैसे कह सकते हैं कि महिलाएं ही मुंह मार के आती हैं, पुरुष भी ऐसा करते हैं.' हालांकि अब उनका दावा है कि कुछ लोगों ने उनकी बातों को तोड़-मरोड़कर पेश किया और इसे प्रेमानंद महाराज से जोड़ दिया. 

खुशबू ने अब इस पर सफाई देते हुए कहा, 'प्रेमानंद महाराज हमारे पूजनीय हैं, हम हिंदू धर्म के लोग ऐसा सोच ही नहीं सकते, मैंने कई बार कहा है कि मौका मिले तो उनके आशीर्वाद लेने जाऊंगी.' उन्होंने सोशल मीडिया पर कई वीडियो डालकर यह सफाई दी कि उनका बयान केवल अनिरुद्धाचार्य के लिए था. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में सोशल मीडिया पोस्ट और धमकी की जांच कर रही है.'

---- समाप्त ----
