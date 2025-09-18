'थैंक्स योगी जी, जो कहा वो किया...' एनकाउंटर के बाद दिशा पाटनी के पिता ने किया वीडियो जारी कर दिया धन्यवाद

उत्तर प्रदेश के बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर गोलीबारी करने वाले दोनों आरोपियों को हाल में मार गिराया गया. 48 घंटे के अंदर ही नोएडा की एसटीएफ और उत्तर प्रदेश की पुलिस संयुक्त टीम ने दोनों अपराधियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया. इसके बाद अब देर रात अभिनेत्री दिशा पाटनी के पिता और पूर्व डीएसपी जगदीश पाटनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की पुलिस को धन्यवाद देते हुए एक वीडियो संदेश जारी किया जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश पुलिस का भी धन्यवाद दिया है.

वीडियो में उन्होंने कहा कि मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ का अपने और अपने परिवार की ओर से धन्यवाद देता हूं. जैसा उन्होंने मुझे बताया था उसी के अनुरूप इतने कम समय में अपराधियों को ढूंढ कर इतनी कठोर कार्रवाई की. मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पर वार्तालाप करते हुए उनका धन्यवाद दिया. उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस भय मुक्त समाज की कल्पना को पूर्ण रूप से साकार कर रही है.

हालांकि, देर रात जगदीश पाटनी ने मीडिया से बात करने से साफ इनकार कर दिया है. इनकी ओर से कहा गया कि इस घटना के बाद परिवार में दहशत है. दरअसल, बीते 12 सितंबर की सुबह करीब 3.45 बजे बरेली में दो बाइक सवार बदमाशों ने दिशा पाटनी के घर पर करीब नौ राउंड फायरिंग की थी. हमले के बाद गैंग ने सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी ली थी और इसे अभिनेत्री की बहन खुशबू पटानी द्वारा कथावाचक प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य पर की गई टिप्पणी का बदला बताया था.

वहीं हमले के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा पटानी के पिता और पूर्व डीएसपी जगदीश पाटनी से फोन पर बात कर परिवार को सुरक्षा का भरोसा दिया था. पुलिस ने ढाई हजार से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर आरोपियों की पहचान की और फिर मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया.

---- समाप्त ----