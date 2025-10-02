बिजनेस में हुआ घाटा तो दोस्तों ने चुना ऐसा रास्ता, पेट्रोल पंप मालिकों के उड़ गए होश, बागपत में QR कोड स्कैम का भंडाफोड़

यूपी के बागपत में बिजनेस में घाटा झेलने के बाद दो दोस्तों ने ऐसा रास्ता चुना, जिसने पेट्रोल पंप मालिकों और पुलिस दोनों के होश उड़ा दिए. हरिद्वार में फास्ट फूड बेचने से लेकर ठगी का धंधा करने तक का सफर इतना शातिराना रहा कि उत्तर प्रदेश से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड तक पेट्रोल पंप इनके डिजिटल डाके की चपेट में आ गए.

दरअसल, इन दोस्तों का तरीका बेहद चालाकी भरा था. रात के अंधेरे में ये दोनों आरोपी पेट्रोल पंप पर पहुंचते, वहां लगे असली QR कोड को हटाकर अपना फर्जी QR कोड चिपका देते. इसके बाद जो भी ग्राहक पेमेंट करता, रकम सीधे इनके बैंक खाते में चली जाती. पेट्रोल तो पंप से निकलता, लेकिन पैसा पहुंचता इनकी जेब में.

इस हाईटेक ठगी का पर्दाफाश तब हुआ जब 23 सितंबर को बागपत के थाना दोघट इलाके के दाहा स्थित राणा फिलिंग स्टेशन पर शिकायत दर्ज हुई. पंप मालिक ने जब अकाउंट चेक किया तो पेमेंट आने के बजाय गायब पाया. मामला पुलिस तक पहुंचा और साइबर सेल जांच में जुट गई. तभी सामने आया CCTV फुटेज, जिसमें दो युवक क्यूआर कोड बदलते साफ दिखाई दिए. जिसके बाद पुलिस ने दोनों को दबोच लिया. पकड़े गए आरोपियों की पहचान रिंकू कुमार (भटिंडा, पंजाब) और विपिन (फतेहपुर, यूपी) के रूप में हुई.

पूछताछ में दोनों ने कबूल किया कि पहले हरिद्वार में उनका फास्ट फूड का धंधा था, मगर घाटे में जाने के बाद उन्होंने QR कोड स्कैनर की यह ठगी शुरू कर दी. रिंकू के बैंक खाते से बनाए गए कोड अलग-अलग राज्यों के पेट्रोल पंपों और सार्वजनिक जगहों पर चिपकाकर उन्होंने लाखों की ठगी की.

पुलिस की जांच में सामने आया कि सिर्फ बागपत ही नहीं, बल्कि मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड में भी उन्होंने यह डिजिटल डाका डाला. उनके पास से बड़ी संख्या में नकली स्कैनर बरामद हुए हैं और NCRP पोर्टल पर इनके खिलाफ पहले से कई शिकायतें दर्ज हैं.

फिलहाल, इस गिरफ्तारी ने साफ कर दिया है कि अब डकैतियां केवल हथियारों से ही नहीं, बल्कि मोबाइल स्क्रीन और QR कोड से भी डाली जा सकती हैं. बागपत पुलिस की इस कार्रवाई ने हाईटेक ठगों को बेनकाब कर दिया है.

मामले में सूरज कुमार राय (एसपी, बागपत) ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि QR कोड चस्पा कर कुछ पेट्रोल पंप पर ठगी हुई है. जिसके बाद साइबर टीम को इसमे लगाया गया और लगातार चल रही पड़ताल के चलते दो लोगों को गिरफ्तार किया गया. ये यूपी , हरियाणा उत्तराखंड पंजाब हिमाचल में घटना कर चुके हैं. आरोपी फास्टफूड का काम करते थे जिसमें घाटा होने पर उन्होंने यह कदम उठाया.

