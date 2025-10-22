UP: सड़क पर वाहनों से वसूली मामले में DGP का एक्शन, तीन जिलों के 11 पुलिसकर्मी सस्पेंड

उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कृष्ण ने सड़क पर वाहनों से वसूली करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. डीजीपी ने बांदा, चित्रकूट और कौशांबी जिलों के कुल 11 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

डीजीपी कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार, सबसे बड़ी कार्रवाई चित्रकूट जिले में की गई है जहां तीन थानेदारों समेत पूरी टीम को सस्पेंड किया गया है. इन थानेदारों में भरतकूप के इंस्पेक्टर, पहाड़ी थानाध्यक्ष और राजापुर थानाध्यक्ष शामिल हैं. इनके साथ एक सब-इंस्पेक्टर और तीन सिपाही को भी निलंबित किया गया है.

11 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया

बांदा जिले के बदौसा थाना प्रभारी और एक आरक्षी को भी निलंबित किया गया है. वहीं कौशांबी जिले के महेवाघाट थाने के एसओ और एक सिपाही पर भी कार्रवाई की गई है. इस तरह कुल 11 पुलिसकर्मियों को पद से हटाया गया है, जिनमें एक निरीक्षक, एक महिला उपनिरीक्षक, चार उपनिरीक्षक और पांच आरक्षी शामिल हैं.

डीजीपी राजीव कृष्ण ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार या वसूली में शामिल किसी भी पुलिसकर्मी को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि सड़क पर वाहनों से अवैध वसूली जैसी घटनाएं पुलिस विभाग की छवि खराब करती हैं और इस पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कड़ी कार्रवाई की जा रही है.

सड़क पर वाहनों से करते थे अवैध वसूली

डीजीपी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जिले के सभी पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थों की गतिविधियों पर नजर रखें और ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए सख्त निगरानी सुनिश्चित करें.

