scorecardresearch
 

Feedback

प्रयागराज में देवउठनी एकादशी का दिव्य नजारा... हजारों दीयों से जगमगाया बलुआ घाट, महिला क्रिकेट टीम की जीत की कामना में महाआरती

प्रयागराज में देवउठनी एकादशी पर बलुआ घाट हजारों दीयों से जगमगा उठा. श्रद्धालुओं ने यमुना तट पर दीपदान कर मां कालिंदी की महाआरती में हिस्सा लिया. इस दौरान महिलाओं ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की फाइनल मैच में जीत की कामना की. देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु के जागरण और शुभ कार्यों की शुरुआत का विशेष महत्व माना जाता है.

Advertisement
X
हजारों दीयों से सजा बलुआ घाट.(Photo: Pankaj Srivastava/ITG)
हजारों दीयों से सजा बलुआ घाट.(Photo: Pankaj Srivastava/ITG)

संगम नगरी प्रयागराज में देवउठनी एकादशी का पर्व शनिवार को श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया. इस खास मौके पर बलुआ घाट पर हजारों दीयों से पूरा तट जगमगा उठा. यमुना किनारे दीपदान करने वालों की भीड़ उमड़ी और भक्तों ने मां यमुना से देश में सुख-समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की.

हजारों दीयों से सजा बलुआ घाट

कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी पर प्रयागराज का बलुआ घाट स्वर्ग जैसा दृश्य पेश कर रहा था. घाट की सीढ़ियों पर सजे दीये ऐसे लग रहे थे मानो आसमान के तारे धरती पर उतर आए हों. हर ओर दीपों की झिलमिलाहट और भक्तों के चेहरों पर भक्ति का भाव दिखाई दे रहा था. कई लोगों ने इस अद्भुत नजारे को अपने मोबाइल कैमरे में कैद किया.

सम्बंधित ख़बरें

Prayagraj news
प्रयागराज: कालिंदी महोत्सव में जले हजारों दीप 
यमुना तट पर जले हजारों दीप. (Photo ITG)
यमुना के किनारे कालिंदी महोत्सव में जले हजारों दीप, Video 
यूपी के इन शहरों में कम कीमत में खरीदें प्रॉपर्टी
NCR से सस्ते हैं ये 4 शहर, जहां 30 लाख में मिल रहा है 2BHK फ्लैट 
पत्रकार लक्ष्मी नारायण पर हमला होने के बाद उन्हें स्वरूप रानी हॉस्पिटल ले जाया गया था.
प्रयागराज: सिविल लाइन इलाके में धारदार हथियार से पत्रकार की हत्या, आरोपी का पुलिस के साथ एनकाउंटर 
सऊदी में फंसा प्रयागराज का युवक, रोते हुए बनाया Video  

प्रयागराज

यह भी पढ़ें: देवउठनी एकादशीः कहानी उस नदी की जिसमें पत्थर रूप में पड़े मिलते हैं शापित भगवान विष्णु... गंडकी नदी और शालिग्राम का पौराणिक कनेक्शन

प्रयागराज

महाआरती में महिला क्रिकेट टीम की जीत की कामना

इस मौके पर वैदिक ब्राह्मणों ने मां कालिंदी की भव्य महाआरती की. खास बात यह रही कि आरती के दौरान महिलाओं ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की फाइनल मैच में जीत की कामना की. महिलाओं ने अपने हाथों में टीम इंडिया की महिला खिलाड़ियों के पोस्टर थामे और नारे लगाते हुए मां यमुना से विश्व कप जीत की प्रार्थना की. भारतीय टीम ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई है.

Advertisement

प्रयागराज

धार्मिक महत्व और परंपरा का संगम

देवउठनी एकादशी का सनातन धर्म में विशेष महत्व है. मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं और चातुर्मास का समापन होता है. इसी दिन से शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है. पौराणिक कथाओं के अनुसार, इसी दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह भी हुआ था. इसलिए इस दिन यमुना तट पर दीपदान को अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Chapra Vidhan Sabha
    Alinagar MLA
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    आर्थिक राशिफल
    Gopalganj Election
    करियर राशिफल
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement