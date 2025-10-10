scorecardresearch
 

देवर से था भाभी का अफेयर, मायके से आकर भाई ने बीच सड़क बहन पर चलाए ताबड़तोड़ चाकू

बुलंदशहर में सिकंदराबाद क्षेत्र में एक युवक ने अपनी बहन मनीषा पर सड़क पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. आरोप है कि मनीषा के देवर से संबंधों के कारण परिवार में तनाव था. स्थानीय लोगों ने आरोपी आशु को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया. उसे गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर जांच जारी है.

मायके से आकर भाई ने बीच सड़क बहन पर चलाए ताबड़तोड़ चाकू (Photo: Representational Image)
उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के सिकंदराबाद इलाके में गुरुवार को एक महिला अपने भाई द्वारा सार्वजनिक रूप से चाकू से हमला किए जाने से गंभीर रूप से घायल हो गई. अधिकारियों के अनुसार, आशु नाम के आरोपी ने कथित तौर पर अपनी बहन मनीषा पर सड़क किनारे एक विवाद के बाद हमला किया. वह उसपर ताबड़तोड़ चाकू बरसाने लगा.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि महिला को बचाने के लिए दौड़े स्थानीय निवासियों ने हमलावर को पकड़ लिया और उसकी पिटाई करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया.

पुलिस अधीक्षक (नगर) शंकर प्रसाद ने कहा, 'प्रारंभिक जांच से पता चला है कि मनीषा के अपने देवर से संबंध थे और वह उसके साथ नियमित रूप से संपर्क में थी. इससे उसके परिवार में तनाव पैदा हो गया था. इससे परेशान होकर उसके भाई ने उसे समझाने की कोशिश की और फिर झगड़ा भी किया. विवाद इतना बढ़ा कि आशू ने मनीषा पर धारदार हथियार से हमला कर दिया.'

उन्होंने आगे कहा, 'घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और सिकंदराबाद थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है. आगे की जांच जारी है.'

