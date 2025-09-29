scorecardresearch
 

Feedback

देवरिया में दुर्गा पूजा की खुशियां मातम में बदली, सरयू नदी में डूबे तीन लोग

देवरिया में दुर्गा पूजा की तैयारी के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया. सरयू नदी के गौरा घाट पर कलश भरने गए चार युवकों में से तीन डूब गए, जिनमें दो नाबालिग भी शामिल हैं. एक को स्थानीय लोगों ने बचा लिया. गोताखोर लापता युवकों की तलाश में जुटे हुए हैं. पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है.

Advertisement
X
सरयू नदी में डूबे युवकों की हो रही तलाश (Photo: Representational )
सरयू नदी में डूबे युवकों की हो रही तलाश (Photo: Representational )

यूपी के देवरिया जिले में सोमवार की सुबह दुर्गा पूजा की तैयारियों के बीच एक बड़ा हादसा हो गया. सरयू नदी में पानी भरने गए चार युवकों में से तीन गहरे पानी में डूब गए, जिनमें दो नाबालिग भी शामिल हैं. हादसा बारहज थाना क्षेत्र के गौरा घाट पर हुआ.

सरयू नदी मेंं तीन युवक हुए लापता

जानकारी के अनुसार, नहचुआ गांव के निवासी विवेक कुमार (19), रंजीत (16) और शेखर (15) अपने पड़ोसी गांव के गंगूली के साथ सुबह करीब 10 बजे कलश भरने के लिए सरयू नदी पहुंचे थे. दुर्गा प्रतिमा की स्थापना से पहले कलश यात्रा के लिए पानी लाने की परंपरा निभाने वो सभी नदी में उतरे लेकिन इसी दौरान वो गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे.

सम्बंधित ख़बरें

देवरिया के रुद्रपुर में एक पोस्टर पर मचा बवाल, भड़क उठे बीजेपी नेता  
Controversy over poster in Deoria (Photo- Screengrab)
'मुगलों का बाप शिवाजी महाराज' लिखा पोस्टर हटाने पर बवाल, हिंदू संगठनों में आक्रोश 
bribe
पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए 10 हजार रुपये रिश्वत, दो पुलिस कांस्टेबल निलंबित 
कीचड़ में लेटकर नेता जी ने किया प्रदर्शन, Video वायरल 
Netaji protesting by lying in the mud (Photo- ITG)
देवरिया: दुर्गा प्रतिमा ले जाने वाला रास्ता था बदहाल, कीचड़ में लेट गए नेता जी, फिर... 

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय लोगों ने शोर सुनकर तुरंत नदी में छलांग लगाई और गंगूली को किसी तरह बाहर निकालने में सफल रहे. हालांकि विवेक, रंजीत और शेखर तेज धारा में बह गए और लापता हो गए.

लापता युवकों की तलाश में जुटे गोताखोर

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. सर्किल ऑफिसर अंशुमान श्रीवास्तव ने बताया कि 'शुरुआती जानकारी के मुताबिक तीन लोग, जिनमें दो नाबालिग शामिल हैं, सरयू नदी में डूब गए. एक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है जबकि गोताखोरों की टीम लापता युवकों की तलाश कर रही है.'

Advertisement

हादसे के बाद नहचुआ गांव में मातम छा गया. दुर्गा पूजा की खुशियां अचानक गम में बदल गईं और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से नदी किनारे सुरक्षा इंतज़ाम बढ़ाने की मांग की है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं टाली जा सकें.

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement