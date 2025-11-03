UP: पेट दर्द होने पर जोर-जोर से चिल्लाने लगा गैंगस्टर, अस्पताल ले जाते समय दारोगा की पिस्टल छीनकर भागा

उत्तर प्रदेश के देवरिया से गजब मामला सामने आया है. यहां के सलेमपुर कोतवाली में आधी रात को एक गैंगस्टर पेट दर्द की शिकायत कर जोर-जोर से चिल्लाने लगा. जिस पर पुलिस उसे अस्पताल ले जा रही थी. लेकिन रास्ते में ही वह दारोगा की पिस्टल छीनकर भागने लगा. जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और मुठभेड़ के बाद गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया. मुठभेड़ में गैंगस्टर के दाएं पैरे में गोली लगी है.

गैंगस्टर की पहचान राजेश यादव यादव के रूप में हुई है. बताया जाता है कि राजेश दारोगा का पिस्टल छीनकर फायर करते हुए भाग निकला. लेकिन पुलिस ने घेराबंदी करते हुए चकोरवा बहोरदास से मुठभेड़ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया. घटना सोमवार भोर की बताई जा रही है.

यह भी पढ़ें: सोनभद्र में पुलिस और तस्करों के बीच एनकाउंटर, बदमाश को लगी गोली, तीन फरार

जानकारी यह भी सामने आई है कि राजेश गौ-तस्कर भी है और जनपद अम्बेडकरनगर के थाना जहांगीरगंज के ग्राम जगदीशपुर का रहने वाला है. पुलिस ने राजेश के पास से सरकारी पिस्टल 9 एमएम, एक खोखा कारतूस 9 एमएम व 7 जिंदा कारतूस बरामद किया है. आरोपी पर देवरिया जिले के थाना लार में गोवध निवारणअधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम व गैंगेस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज है.

Advertisement

राजेश की इस मामले में की गई थी गिरफ्तारी

सलेमपुर कोतवाली पुलिस ने लार थाना में पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट में फरार चल रहे अंबेडकर नगर निवासी राजेश यादव को गिरफ्तार किया था. आधी रात को पेट में दर्द की बात कहकर अभियुक्त जोर-जोर से शोर करने लगा. गंभीर स्थिति को देखते हुए सलेमपुर कोतवाली में तैनात दरोगा धर्मेंद्र मिश्रा, कांस्टेबल रितेश सोनकर, कांस्टेबल अरविंद मौर्य उसे लेकर सलेमपुर CHC के लिए निकल पड़े. इस दौरान पुलिस को चकमा देकर दारोगा का पिस्टल छीनकर फायर करते हुए राजेश यादव भाग निकला.

जिसके बाद सलेमपुर कोतवाल महेंद्र चतुर्वेदी, लार थाना प्रभारी संतोष कुमार समेत पुलिस टीम ने घेराबंदी करते हुए भोर में एनकाउंटर के दौरान गैंगेस्टर को गिरफ्तार कर लिया. एडिशनल एसपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि राजेश यादव गौ तस्करी में वांछित था. उसकी गिरफ्तारी हुई थी, पेट दर्द की शिकायत पर अस्पताल ले जाते समय दारोगा की पिस्टल छीनकर फायर करते हुए भाग निकला था. जिसको मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया.

---- समाप्त ----