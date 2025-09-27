scorecardresearch
 

Feedback

UP: लव अपराध नहीं, मोहब्बत इंसान की... देवबंद उलेमा का 'I Love Muhammad' विवाद पर बड़ा बयान

देवबंद के उलेमा कारी इसहाक गोरा ने ‘आई लव मोहम्मद’ विवाद पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि 'लव' कोई अपराध नहीं बल्कि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है. बरेली में लाठीचार्ज को अफसोसनाक बताते हुए उन्होंने कहा कि अब मोहब्बत जताने पर भी सजा क्यों? इस्लाम अमन और सब्र सिखाता है, नफरत नहीं. देश को मोहब्बत और भाईचारे की जरूरत है.

Advertisement
X
बरेली में लाठीचार्ज को अफसोसजनक.(Photo: Screengrab)
बरेली में लाठीचार्ज को अफसोसजनक.(Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में ‘आई लव मोहम्मद’ पोस्टर विवाद पर देवबंद के उलेमा कारी इसहाक गोरा ने बड़ा बयान देते हुए मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दिया है. उन्होंने कहा कि 'लव' कोई अपराध नहीं है, बल्कि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है. बरेली में हुए लाठीचार्ज की घटना को अफसोसनाक बताते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अब मोहब्बत जताने पर भी सजा भुगतनी पड़ेगी?

कारी इसहाक गोरा ने कहा कि हिंदुस्तानी हमेशा से मोहब्बत के भूखे रहे हैं. अगर उनसे प्यार से बात की जाए तो वे जान देने तक को तैयार हो जाते हैं. आज देश को नफरत नहीं, बल्कि मोहब्बत और भाईचारे की सबसे ज्यादा जरूरत है. उन्होंने साफ कहा कि लव को अपराध बनाना समाज और मुल्क दोनों के लिए खतरनाक है.

यह भी पढ़ें: सहारनपुर में 16 पुलिसकर्मी सस्पेंड, जानिए SSP ने क्यों लिया एक्शन, दारोगा से सिपाही तक पर कार्रवाई

सम्बंधित ख़बरें

युवक से पूछताछ की जा रही है.(Photo: Rahul Kumar/ITG)
जुमे की नमाज के बाद युवक ने 'आई लव मोहम्मद' पोस्टर लहराया, पुलिस ने दबोचा 
Protest against the 'I Love Mohammed' poster controversy (Photo: PTI)
यूपी से उत्तराखंड तक फैला 'आई लव मोहम्मद' विवाद, जवाब में 'आई लव महादेव' पोस्टर 
Action taken against policemen in Saharanpur (representational photo)
सहारनपुर में 16 पुलिसकर्मी सस्पेंड, जानिए SSP ने क्यों लिया एक्शन  
कारी इरशाद गोरा ने कहा, इस्लाम हिंसा नहीं, सब्र का धर्म (Photo: Screengrab)
'आई लव मोहम्मद, यह गुनाह नहीं, गर्व की बात', देवबंदी उलेमा ने किया बड़ा ऐलान 
सहारनपुर में स्कूटी पर पान खाने निकला रावण 

उन्होंने सहारनपुर में शुक्रवार को हुई घटना पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस युवक ने पोस्टर दिखाने की कोशिश की, उसने केवल अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहा था. हालांकि माहौल पहले से तनावपूर्ण था और पुलिस-प्रशासन मौजूद था, इसलिए ऐसी स्थिति में इस तरह का कदम उठाने से बचना चाहिए था.

Advertisement

कारी गोरा ने लोगों से अपील की कि वे अपनी मोहब्बत दिल से जाहिर करें, पोस्टर और टकराव से माहौल बिगाड़ने की जरूरत नहीं है. इस्लाम कभी हिंसा की तालीम नहीं देता, बल्कि अमन और सब्र से काम लेने की सीख देता है. उन्होंने कहा कि किसी को भी अपने हाथ, जबान या अल्फाज से तकलीफ पहुंचाना इस्लाम की तालीम के खिलाफ है.

उन्होंने आगे कहा कि हिंदुस्तान हमेशा से भाईचारे और धार्मिक सम्मान की मिसाल रहा है. यहां लोग एक-दूसरे की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते आए हैं और आगे भी यही परंपरा कायम रहनी चाहिए. कारी इसहाक गोरा ने दोहराया कि "लव" को अपराध मत बनाइए, मोहब्बत ही वह रास्ता है जिस पर हिंदुस्तान की पहचान टिकी हुई है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement