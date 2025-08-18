scorecardresearch
 

नोएडा में सड़क हादसा, गाड़ी की टक्कर से दो डिलीवरी बॉय की दर्दनाक मौत

ग्रेटर नोएडा में रविवार आधी रात को नेशनल हाईवे 91 पर दर्दनाक हादसे में दो डिलीवरी बॉय अंकित और राकेश की मौत हो गई. कंपनी से लौटते वक्त उनकी बाइक को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

हादसे में दो लोगों की मौत (Photo: Representational )
ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में रविवार आधी रात को हुए सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं. नेशनल हाईवे 91 पर नई बस्ती गांव के मोड़ के पास दो डिलीवरी बॉय अपनी ड्यूटी खत्म करके कंपनी से लौट रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई.

काम खत्म कर घर लौट रहे थे दोनों डिलीवरी बॉय

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक दादरी थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने बताया कि मृतकों की पहचान अंकित (सुल्तानपुर) और राकेश (सीतामढ़ी) के रूप में हुई है. दोनों युवक बीते कई समय से नोएडा-ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में डिलीवरी का काम कर रहे थे.

रोज़ की तरह रविवार को भी दोनों ने आधी रात के बाद अपनी ड्यूटी पूरी की और कंपनी से घर लौट रहे थे, लेकिन नई बस्ती गांव के मोड़ पर अचानक सामने से आए एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को ज़ोरदार टक्कर मार दी.

अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. थाना प्रभारी ने बताया कि घटना की एफआईआर दर्ज कर ली गई है और फरार वाहन चालक की तलाश की जा रही है.

हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिवारों में कोहराम मच गया. परिजनों का कहना है कि अंकित और राकेश परिवार की आर्थिक रीढ़ थे. अंकित अपने परिवार के इकलौते बेटे थे जबकि राकेश अपने गांव में खेती-किसानी के सहारे परिवार की मदद भी करते थे. दोनों परिवारों का कहना है कि इस हादसे ने उनकी ज़िंदगी को उजाड़ दिया है.

 

