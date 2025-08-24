दिल्ली-देहरादून हाईवे पर छेड़छाड़ से बचने के लिए चलती आटो से कूदी महिला!

दिल्ली–देहरादून हाईवे पर शनिवार रात एक महिला चलते ऑटो से कूद गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना रात करीब 11 बजे की बताई जा रही है. घायल महिला दिल्ली के कल्याणपुरी की रहने वाली है और उसका नाम सोना बताया जा रहा है.

जन्मदिन पार्टी से लौट रही थी महिला

जानकारी के मुताबिक, सोना अपने एक फेसबुक मित्र की जन्मदिन पार्टी में शामिल होने मेरठ आई थी. बताया गया कि पार्टी में महिला को शराब पिलाई गई थी. देर रात जब वह दिल्ली लौट रही थी, तभी हाईवे पर विवाद की स्थिति बनी.

छेड़छाड़ का आरोप

स्थानीय लोगों का कहना है कि महिला ने आरोप लगाया कि ऑटो चालक ने उसके साथ छेड़छाड़ की, जिसके बाद वह डर के कारण चलते ऑटो से कूद गई. घटना के तुरंत बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और एंबुलेंस से महिला को जिला अस्पताल भिजवाया गया.

महिला के बयान पर पुलिस की कार्रवाई

महिला ने बताया कि उसका पति सुखदेव मजदूरी का काम करता है. वहीं, पुलिस को दिए बयान में उसने कहा कि पैसे के लेन-देन को लेकर उसका ऑटो चालक से झगड़ा हुआ था. आरोप है कि विवाद के दौरान ऑटो चालक ने उसे धक्का दे दिया, जिससे वह सड़क पर गिरकर घायल हो गई.

एसएसपी मेरठ विपिन ताडा ने बताया कि थाना कंकरखेड़ा पुलिस को सूचना मिली थी कि महिला ऑटो से गिरकर घायल हुई है. महिला के बयान के आधार पर अज्ञात ऑटो चालक के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने जांच में शामिल दो अन्य ऑटो चालकों को हिरासत में लिया है और मुख्य आरोपी की तलाश जारी है.

परिवार को दी गई सूचना

पुलिस ने महिला के परिवार को घटना की जानकारी दे दी है. वहीं, जिस युवक ने महिला को मेरठ बुलाया था, उसकी भी भूमिका की जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि मामले की सभी एंगल से पड़ताल की जा रही है और जल्द ही मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा.

