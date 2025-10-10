शाहजहांपुर: चार दिन से लापता ड्राइवर का शव झाड़ियों में मिला, कार बुक करने वाला शख्स भी गायब

यूपी के शाहजहांपुर जिले में 42 वर्षीय ड्राइवर अवनीश दीक्षित का शव बरामद हुआ. यह घटना गुरुवार रात को रोजा थाना क्षेत्र में सामने आई. शव रोजा मंडी समिति कार्यालय के बाहर झाड़ियों में पड़ा मिला. अवनीश दीक्षित चार दिन से लापता थे. गुरुसेवक सिंह नामक व्यक्ति ने सितारगंज से उनकी कार बुक की थी और उसके बाद से दोनों लापता थे. पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर गुरुसेवक सिंह और उसके साथियों की तलाश कर रही है.

लापता होने के बाद परिवार ने दर्ज कराई थी शिकायत

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, अवनीश दीक्षित कसभारा तकिया इलाके के रहने वाले थे. उन्होंने चार दिन पहले सितारगंज से गुरुसेवक सिंह नाम के एक शख्स के लिए कार बुक की थी. जब वह अगले दिन घर नहीं लौटे तो उनके नंबर पर कॉल किया गया, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ मिला. इसके बाद गुरुसेवक सिंह को कॉल किया गया, उनका फोन भी बंद पाया गया. ड्राइवर के बेटे सूरज ने तब पुवायां थाने में लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी.

बेटे ने की शव की पहचान, शुरू हुई जांच

गुरुवार रात पुलिस को सूचना मिली कि रोजा मंडी समिति कार्यालय के सामने झाड़ियों में एक शख्स का शव पड़ा है. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान के लिए दीक्षित के परिवार से संपर्क किया. एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि सूरज ने अपने पिता के शव की पहचान की. जिसके बाद शव को ऑटोप्सी (पोस्टमार्टम) के लिए भेज दिया गया.

शाहजहांपुर पुलिस अब गुरुसेवक सिंह और उसके साथियों का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, जिन्होंने कार बुक की थी. लापता कार की तलाश भी जारी है. घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

